經濟

澳門首8月賭收601億 料難達全年目標

【明報專訊】澳門電台引述經濟財政司長李偉農表示，因應8月份賭收情况，全年賭收預測一定會作調整，目前仍在估算當中，並希望未來兩個月賭收情况會有所改善。

澳門政府原預期今年博彩收入為1300億澳門元，惟8月份因內地再爆疫情，賭收按月跌近五成，首8個月累計賭收約619.08億澳門元（約601億港元），意味或難以完成全年目標。

金沙中國（1928）昨日發公告披露最新業務狀况，指於7月及8月錄得淨收益總額分別為2.65億美元及1.48億美元，按年大增516.3%及179.2%；7月及8月份分別錄得經營虧損2500萬美元及8300萬美元，按年減少82.3%及43.9%；淨虧損分別為6300萬美元及1.25億美元，按年減少61.8%及28.6%。7月份經調整物業EBITDA為4400萬美元，扭虧為盈；8月份經調整物業LBITDA為1400萬美元，按年大減83.1%。

截至8月底，集團流動資金總額為25.6億美元，根據2018年循環融資項下可供動用借款額20億美元，相信能夠支持持續經營業務，完成進行中的主要建設項目，以及應對目前疫情挑戰。金沙已採取多項紓減措施以克服當前環境，包括削減成本及資本開支方案，以盡量減少非必要項目的現金流出。

金沙董事會已宣布不派發去年度末期股息及今年度中期股息，預計因疫情帶來的不利影響將持續至疫情全球大流行受控為止。

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