挑戰50天線不果 恒指轉升為跌

澳門赴內地新關口開通 博彩股做好

港股通連續第三日淨流入，昨日有7.39億元，惟較前日的40.67億元明顯縮減。騰訊（0700）續獲北水支持，昨有11.88億元淨買入；美團（3690）則有1.37億元。昨日恒指升幅主要由ATM帶動，合共貢獻約80點，騰訊、美團分別上升1.75%和1.4%，阿里巴巴（9988）升0.53%。此外，澳門與內地新關口昨日開通，花旗報告看好內地政府或取消通關限制，帶動博彩股做好，銀河娛樂（0027）升4.96%，為表現最佳藍籌股。

不過，金融股未有支持恒指上升，匯控（0005）插穿250天線，跌1.34%報40.45元，友邦（1299）跌0.32%，內險和大型內銀亦下跌。早前表現不錯的內需股乘機回調，李寧（2331）、吉利（0175）分別跌4.09%和3.14%。此外，半導體股下挫，最新披露顯示，華虹（1347）在月初被國家集成電路產業投資基金減持套現4871萬元，昨跌6.86%，為表現最差科指成分股，中芯（0981）亦跌2.31%。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，目前仍屬跌浪的反彈，但投資氣氛較前兩個月監管政策籠罩時有所改善。目前恒指在25,900點至26,700點之間的800點內等待方向，若恒指升穿26,700點可確認已經見底，如再次跌穿25,900點則延續早前跌浪，但不會如監管消息不斷出現時急跌。