經濟

挑戰50天線不果 恒指轉升為跌

【明報專訊】美股前晚整體偏弱，亞太區股市普遍下跌，上證昨日連升兩日後輕微回調，帶動恒指早市上試挑戰50天線（26,568點）不果後轉升為跌，全日波幅不到400點，收市報26,320點，下跌0.12%或32點，主板成交1521億元。國指收報9449點，下跌0.2%；科指收報6871點，下跌0.24%。

澳門赴內地新關口開通 博彩股做好

港股通連續第三日淨流入，昨日有7.39億元，惟較前日的40.67億元明顯縮減。騰訊（0700）續獲北水支持，昨有11.88億元淨買入；美團（3690）則有1.37億元。昨日恒指升幅主要由ATM帶動，合共貢獻約80點，騰訊、美團分別上升1.75%和1.4%，阿里巴巴（9988）升0.53%。此外，澳門與內地新關口昨日開通，花旗報告看好內地政府或取消通關限制，帶動博彩股做好，銀河娛樂（0027）升4.96%，為表現最佳藍籌股。

不過，金融股未有支持恒指上升，匯控（0005）插穿250天線，跌1.34%報40.45元，友邦（1299）跌0.32%，內險和大型內銀亦下跌。早前表現不錯的內需股乘機回調，李寧（2331）、吉利（0175）分別跌4.09%和3.14%。此外，半導體股下挫，最新披露顯示，華虹（1347）在月初被國家集成電路產業投資基金減持套現4871萬元，昨跌6.86%，為表現最差科指成分股，中芯（0981）亦跌2.31%。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，目前仍屬跌浪的反彈，但投資氣氛較前兩個月監管政策籠罩時有所改善。目前恒指在25,900點至26,700點之間的800點內等待方向，若恒指升穿26,700點可確認已經見底，如再次跌穿25,900點則延續早前跌浪，但不會如監管消息不斷出現時急跌。

相關字詞﹕譚朗蔚 博彩股 澳門 恒指 騰訊 港股

上 / 下一篇新聞

恒大或停向兩銀行付息 惠譽料違約 REDD稱待發延期還款指示 年底前須付48億利息
恒大或停向兩銀行付息 惠譽料違約 REDD稱待發延期還款指示 年底前須付48億利息
地價未見下降 標普料內房政策續「住房不炒」方向
地價未見下降 標普料內房政策續「住房不炒」方向
楊金隆涉貪案 法官裁定表證成立
楊金隆涉貪案 法官裁定表證成立
澳門首8月賭收601億 料難達全年目標
澳門首8月賭收601億 料難達全年目標
中央約談騰訊網易等「堅決抵制拜金主義」
中央約談騰訊網易等「堅決抵制拜金主義」
新世界40億全購上海K11在內物業 主要股東周大福「出貨」 12年賺逾8倍
新世界40億全購上海K11在內物業 主要股東周大福「出貨」 12年賺逾8倍
貝萊德首隻中國基金提前結束集資 達67億人幣
貝萊德首隻中國基金提前結束集資 達67億人幣
外媒：字節跳動洽銀行借390億 今年IPO料無望
外媒：字節跳動洽銀行借390億 今年IPO料無望
聯想推新服務品牌 未來3年倍增研發開支
聯想推新服務品牌 未來3年倍增研發開支
證監：正處理40宗「微信女」騙案 去年已凍結本港證券戶口9億資金
證監：正處理40宗「微信女」騙案 去年已凍結本港證券戶口9億資金
空運貨運代理成本增 圓通半年毛利跌逾一成
空運貨運代理成本增 圓通半年毛利跌逾一成
嘉泓物流紅酒網購平台 料月底登場
嘉泓物流紅酒網購平台 料月底登場
世紀聯合開發新能源車充電站
世紀聯合開發新能源車充電站
Apple Car負責人菲爾德跳槽福特 7年4主管辭任 或礙蘋果電動車項目進展
Apple Car負責人菲爾德跳槽福特 7年4主管辭任 或礙蘋果電動車項目進展
變種病毒拖累環球經濟 三大行警告美股有風險
變種病毒拖累環球經濟 三大行警告美股有風險
Coinbase收美證交會「通知」 推遲Lend面世股價挫
Coinbase收美證交會「通知」 推遲Lend面世股價挫
張兆聰：內房利淡快到尾聲 潤地值博
張兆聰：內房利淡快到尾聲 潤地值博
李曉佳：前海龜速發展11年 「翻撻」不能只靠擴大7倍
李曉佳：前海龜速發展11年 「翻撻」不能只靠擴大7倍
技術取勝：建滔積層板或扭轉跌勢
技術取勝：建滔積層板或扭轉跌勢
劉思明：環保股轉好 綠色動力呈突破
劉思明：環保股轉好 綠色動力呈突破
周顯：國資不會蠢到入股滴滴
周顯：國資不會蠢到入股滴滴
湯文亮：倫敦可否超越紐約？
湯文亮：倫敦可否超越紐約？
HENLEY III加推81伙 折實均呎逼2.9萬 HOLBORN曼翹最快今日齊開價
HENLEY III加推81伙 折實均呎逼2.9萬 HOLBORN曼翹最快今日齊開價
測量師張翹楚4519萬「首置」入市尚珩
測量師張翹楚4519萬「首置」入市尚珩
河畔花園連天台528萬沽 實呎近2.2萬逼最高紀錄
河畔花園連天台528萬沽 實呎近2.2萬逼最高紀錄
九龍灣行動區擬建兩幢商廈增7%樓面
九龍灣行動區擬建兩幢商廈增7%樓面
上環永樂街59號全幢2.8億易手
上環永樂街59號全幢2.8億易手
DWS：樓市倘續調控 內房跌足3年
DWS：樓市倘續調控 內房跌足3年
東方匯理財管趙穎妍：只選「三條紅線」達標龍頭內房
東方匯理財管趙穎妍：只選「三條紅線」達標龍頭內房