經濟

楊金隆涉貪案 法官裁定表證成立

【明報專訊】港交所（0388）前高層楊金隆涉收受上市顧問林楚華利益，未有申報利益衝突一案昨早續審。區域法院法官林嘉欣裁決，楊金隆及林楚華3項控罪表證成立，並待楊、林兩人回覆自辯，案件將於周五續訊。控方在此前陳詞指出，楊金隆在港交所職務屬於公職，姑勿論林楚華在多宗上市申請中是否受薪顧問，兩人在案中均涉串謀提供利益之嫌，並指二人往來時是明知會招惹嫌疑而格外小心。

控方：楊任公職 有人提供利益涉串謀

控方昨早陳詞質疑，辯方律師認為要有證據確定林楚華就多宗上市申請個案作為顧問才能入罪的說法，直指辯方曲解。只要楊金隆任職公職，在沒有合理辯解下有人向他提供利益，便有串謀提供利益之嫌。

控方指出，林楚華就良斯集團（現稱曠逸國際，1683）的上市申請，多次發電郵到楊金隆的個人電郵帳戶查詢楊的看法。兩人更早於2006年相識，並在林跟進楊的馬會會員申請時透露兩人份屬友好，因此不管林在案中處理新股上市收取報酬，以及保薦人提交有否載列林楚華為處理個案一方與否，皆因楊的工作屬公職，出現潛在利益衝突。她強調，參與串謀者不會大張旗鼓顯露人前，兩名被告在案中的安排，均顯示明知招嫌而格外小心。

至於辯方律師提到，楊金隆妻郝媛媛從林楚華所得的100萬元支票存款聯名户口，是代林投資基金，控方反駁指楊所收款項相當於他的月薪5倍，意味楊不會注意不到。從楊及妻子的電郵及微信訊息顯示，均描述「我們投資」的字眼。另楊在案中亦承認沒有申報利益衝突，亦沒有按港交所要求提供個人財務紀錄。

辯方反駁「朋友問下都要申報好唔得閒」

楊金隆的代表律師反駁，案件要證明林楚華為受薪顧問及有得益；楊金隆最終並沒有回應林楚華查詢上市個案的電郵。他更稱，依控方所言即要「朋友問下都要申報，真係好唔得閒」，他不敢苟同。他指出，楊妻發給揚金隆的訊息，不限於涉案參與的基金資料，並認為兩夫婦交換投資資料正常不過。對於楊沒有應港交所調查而提供妻子的帳戶資料，因事涉私隱，法律上並不容許。

相關字詞﹕雷雨潤 林楚華 楊金隆 港交所

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