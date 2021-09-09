經濟

地價未見下降 標普料內房政策續「住房不炒」方向

【明報專訊】評級機構標普昨日表示，首輪集中供地的地價反應與政策目標相違，地價未見有明顯下降，且以往調控政策才剛見效，樓價剛開始下跌，預期政策短期內會持續「住房不炒」方向，繼續限價限售等方向，大方向不會轉變或放寬；該行認為，內房今明兩年毛利率仍會維持低位，若地價得以降溫，毛利率或至2023年開始反彈。

毛利率或2023年起反彈

標普於8月份與多家內房溝通後，普遍企業均認為提高流動性，為未來儲備資金發展及償債，比起以往的規模擴張更為重要，為了加快回籠及「去化」（銷售），故在賣樓時或會減價促銷。

標普提到，熱點城市的「去化」速度雖好，但按揭審批及額度放慢，基本較以往減慢一至兩個月，將影響內房的回籠及流動性，亦會是房企為了加速回籠減價的原因，造成價量低走。

至於境外債市方面，由於回籠減慢，以及市場氣氛不佳等原因，房企或因而需要以自身現金償債，亦是加速減價賣樓的原因之一。

該行指出，會將內房的盈利能力、債務結構、流動性等作為評級考量，而內房加大項目合作，由於項目因佔股不過半未必需要併表，較此部分或涉一些表外債務或隱藏風險。該行相信較具規模或信用情况較好的內房仍擁較低發行成本及可發行較長年期的債券。但相反，「B+」或以下評級的內房在今年首8個月的票息已見增加70個基點，至9.3%水平。

此外，券商銀河聯昌亦將內房行業的評級由「增持」降至「中性」，認為內房股為了在2023年6月底前滿足「三道紅線」的去槓桿要求，將其銷售及純利指引下調，部分在2021至2023年下調5%至10%，估計內房的銷售及盈利增長將由以往的15%至20%，降至中單位數。

相關字詞﹕銀河聯昌 住房不炒 調控 內房 標普

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