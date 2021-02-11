經濟

恒大或停向兩銀行付息 惠譽料違約 REDD稱待發延期還款指示 年底前須付48億利息

【明報專訊】中國恒大（3333）債務危機續升級，據財經資訊平台REDD昨引述4名知情人士表示，恒大已通知兩家銀行將暫停支付本月21日到期的貸款利息；同日，繼評級機構標普上月初將中國恒大及旗下公司評級降至「CCC」級後，惠譽昨亦出手將中國恒大信用評級連降三級，評級從「CCC+」下調至「CC」，直指公司可能發生「某種形式的違約」。

明報記者 方楚茵

本報曾向中國恒大查詢停付貸款規模、原因及後續計劃，截稿前未收到回覆。而受連串負面消息影響，恒大昨股價曾跌穿2009年上市時招股價3.5元，低見3.41元，收市雖反彈3.92%，報3.71元，惟已重回2015年3月底水平，一場債務風波將近年「內房大時代」的升幅完全抹去。

彭博：恒大企業債規模逾2100億

據REDD報道，恒大本周已告知其中一家銀行，將不會簽字支付到期的利息資金，並要求銀行「等待公司有關其延期還款計劃的進一步指示」，而該還款計劃尚未完成。有關延期還款的正式通知尚未發予所有恒大的貸款銀行。

在上月中，有傳中國恒大獲民生銀行（1988）、浙商銀行（2016）和浦發銀行通過恒大房地產項目的貸款延期申請。而自本月初以來，恒大亦推遲了對中信信託、光大興隴信託和杭州一家信託公司等多家公司的支付。

報道又指出，中信信託於本周已委派一支團隊至恒大深圳總部商討如何解決事件；恒大或將由9月8日起將所有資管產品支付延期；值得留意的是，恒大於9月有約1.65億美元債券票息需支付。據彭博統計數據，恒大今年底前合共仍有6.15億美元（約47.97億港元）債券利息需要支付，而集團目前單計企業債券，規模已超過2100億元，當中須於明年底前償還逾570億元。

惠譽降恒大信用評級至「CC」

REDD報道未有提及恒大停付貸款利息會否觸發違約，惟惠譽繼7月28日將恒大主體信用評級下降至「CCC+」後，昨再將其信用評級連降三級，由「CCC+」下調至「CC」，原因直指恒大「可能發生某種形式的違約」。惠譽分析師指出，恒大流動性緊張、合約銷售額下降、推遲向供應商和承包商付款以及資產處置緩慢，增加信用風險。

另一評級機會標普上月初已手出將恒大及旗下公司評級降至「CCC」級，該行昨於電話會議表示，恒大的債務違約風險高，其表外的商票規模亦大，可能會影響其項目交付，令人質疑恒大營運穩定性。目前恒大正改善其現金流及負債情况，亦有出售資產計劃，加上明年才有債務集中到期，仍有時間可處理。該行又稱，相信除非恒大的信貸事件有突破性發展，否則難挽內房投資者的信心。

相關字詞﹕惠譽 標普 評級機構 貸款利息 中國恒大

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