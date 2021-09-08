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經濟
2021年9月8日星期三
技術取勝
投資策略
運房局：傲玟超支 發展商未能證財力 銷監局指若賣方未履行合約 買家有權提民事訴訟
揚海第三度加推98伙 個別加價5%
青衣藍澄灣2房特色戶775萬破頂
內地客5.5億購聯合道2至16號近半業權
浸會醫院沽葵涌工廈 17年賺逾8倍
上季永久離港申提MPF急升逾倍 涉資21億創新高 積金局：因總資產值增長
調查：商界最憂疫情人才流失
英平均樓價284萬 創歷史新高
A股轉強 上證升1.5%逼今年高位
人行官員暗示短期無放水需要
中國8月出口增15.7% 勝預期
中銀料樓價至年尾維持升勢
辯方：楊金隆妻收錢僅代投資基金 裁判官質疑楊戶口多50萬「不知情」
花旗瑞信私銀傳停花樣年債作抵押
銀保監：房地產融資呈「五降」
追周星馳佣金案上訴 于文鳳即時被駁回
佳寧娜佳兆業簽戰略合作協議
五源資本小米持股轉移合伙人
陽光房產全年可分派收入跌6%
吉利斥3.9億認購億咖通B類優先股
HKTVmall上月交易額飈12％ 七折券見功 每日訂單量獨立客戶齊創新高
美資喜鵲攻港手機證券業務 拒設討論區憂「帶風向」
Alipay HK推內地跨境匯款服務
恒生將推美股掛鈎投資產品
貝索斯押注抗衰老技術研究 邀諾獎「細胞編程」專家任科學顧問
高盛再降美今年經濟預測 增速下調至5.7％
薩爾瓦多錢包出問題 比特幣大幅波動逾15%
張兆聰：軟件股強勢 明雲源佈局國企巿場
植耀輝：京東或有機分拆京東物產
技術取勝：周生生突破還看下降軌
劉思明：受惠前海擴容概念 深圳國際突破可追
周顯：買平保抗「共富」？
湯文亮：英申按揭 小心「八九不離十」
HOLBORN主打1房戶 毗鄰太古城配套齊
區內購物飲食消閒便捷
項目料吸港島東上班族租住
主題基金宜選具發展前景行業 摩根推明日趨勢基金 聚焦人口老化智能城市
技術取勝：周生生突破還看下降軌
【明報專訊】長建恐下試40元關口（圖）
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