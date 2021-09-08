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貝索斯押注抗衰老技術研究 邀諾獎「細胞編程」專家任科學顧問

【明報專訊】《麻省理工科技評論》（MIT Tech Review）引述知情人士稱，亞馬遜（美：AMZN）創辦人兼全球首富貝索斯（Jeff Bezos）押注於抗衰老技術，近期投資一家研究逆轉衰老的科技初創Altos Labs。該公司將獲2012年的諾貝爾醫學獎得主山中伸彌加盟，目前專注於一項人類細胞「重新編程」（reprogramming）技術，目標是向細胞添加蛋白質後，指示細胞重新恢復到類似幹細胞的狀態，以延緩衰老，延長人類壽命。

京都大學iPS細胞研究所（CiRA）所長山中伸彌，將擔任Altos Labs的科學顧問委員會主席。由於他在老鼠身上成功展示細胞「重新編程」的技術，而獲頒諾貝爾醫學獎。山中以電郵回覆《麻省理工科技評論》查詢時稱，儘管這項技術有許多障礙需克服，但潛力巨大。

初創稱已集資逾2.7億美元 高薪招科學家

據報，美國索爾克生物研究所（Salk Institute）的西班牙生物學家Juan Carlos Izpisua Belmonte也加入了Altos Labs。他曾將人類細胞植入猴子胚胎而引起道德爭議。他預測抗衰老技術可延長人類壽命數十年。

《麻省理工科技評論》報道，Altos Labs是在俄羅斯科技大亨米爾納（Yuri Milner） 於去年10月在美國加州帕洛阿爾托（Palo Alto）的Los Altos Hills舉行為期兩天的抗衰老生物技術會議後成立。該公司今年早前分別在美國及英國註冊，計劃在加州的三藩市和聖迭戈、英國劍橋及日本設立研究所，據稱現已集資至少2.7億美元，並正以百萬美元年薪，招募科學家研究逆轉細胞老化技術。

該公司曾對外表示，貝索斯是投資者之一。貝索斯的投資辦公室Bezos Expeditions未就此事回應。貝索斯於7月卸任亞馬遜行政總裁，他卸任前向員工發信稱，未來將把時間花在慈善事業及感興趣的項目，包括他的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）。

Google創辦人佩奇 亦有類似投資

貝索斯早在2018年已開始投資研究抗衰老療法的生物技術公司Unity Technologies（美：UBX）。PayPal（美：PYPL）聯合創辦人泰爾（Peter Thiel）也是Unity的股東。

逆轉衰老的科學領域近年吸引很多科技行業的名人投資，例如Alphabet（美：GOOG）聯合創辦人佩奇（Larry Page）就在2013年宣布成立抗衰老技術公司Calico Labs，後者設有細胞「重新編程」實驗室。

（綜合報道）

[國際金融]

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