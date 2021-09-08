經濟

Alipay HK推內地跨境匯款服務

【明報專訊】Alipay HK與支付寶（澳門）昨日宣布，兩地用戶同步開通跨境匯款服務，用戶可匯款至內地支付寶帳戶連結的銀行帳戶，毋須手續費和實時過數。支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，隨着大灣區各地商貿合作日益緊密，是次「聯合兩地」電子錢包開通跨境匯款服務，是為大灣區資金流動提供新的渠道。李詠詩又表示，未來將繼續整合資源，發揮協同優勢，提升大灣區消費，亦為日後恢復通關後的商貿、生活往來提供流暢的服務基礎。

毋須手續費 實時過數

Alipay HK最早於2019年3月開通大灣區商戶消費，是次開通匯款服務，用戶需要完成中級或以上身分認證。以港元匯出款項至收款人的內地支付寶帳戶所連結的銀行帳戶，收款人則可實時接收人民幣的款項。Alipay HK用戶亦可查閱交易紀錄了解匯款情况。Alipay HK續指出，將推100元獎賞優惠，吸引更多市民體驗實時匯款和流動支付。

澳門方面， 支付寶（澳門）用戶需完成中級或以上身分認證，便可即日以澳門幣款項匯出，並於同名內地支付寶帳戶所連結的銀行卡接收已兌換成人民幣的款項。中級認證用戶每日最多可匯出澳門幣1萬元，高級認證用戶每日最多可匯出澳門幣3萬元。支付寶（澳門）目前亦成為澳門第一個提供跨境匯款服務的電子錢包。

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