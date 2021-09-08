Alipay HK推內地跨境匯款服務

毋須手續費 實時過數

Alipay HK最早於2019年3月開通大灣區商戶消費，是次開通匯款服務，用戶需要完成中級或以上身分認證。以港元匯出款項至收款人的內地支付寶帳戶所連結的銀行帳戶，收款人則可實時接收人民幣的款項。Alipay HK用戶亦可查閱交易紀錄了解匯款情况。Alipay HK續指出，將推100元獎賞優惠，吸引更多市民體驗實時匯款和流動支付。

澳門方面， 支付寶（澳門）用戶需完成中級或以上身分認證，便可即日以澳門幣款項匯出，並於同名內地支付寶帳戶所連結的銀行卡接收已兌換成人民幣的款項。中級認證用戶每日最多可匯出澳門幣1萬元，高級認證用戶每日最多可匯出澳門幣3萬元。支付寶（澳門）目前亦成為澳門第一個提供跨境匯款服務的電子錢包。