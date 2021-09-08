美資喜鵲攻港手機證券業務 拒設討論區憂「帶風向」

喜鵲證券由MICT全資擁有，公司預告將於下周二（14日）推出股票交易平台的手機程式，除了證券交易服務外，亦會提供自家的財經新聞及投資分析。公司表示，有別於市場其他交易平台，其手機程式界面簡單易用，專注於用戶真正需要的資訊，而非一堆雜亂無章的數據，亦希望提高用戶學習投資知識的自主性。公司又指出，考慮到監管風險及部分KOL用戶「帶風向」的問題，不會設立用戶討論區。

聚焦25至40歲投資者 提供自家新聞分析

喜鵲證券透露，公司預計提供7個主要市場的股票交易服務，包括香港、內地及美國等，主攻香港市場，面向內地及海外，並聚焦於25至40歲的零售投資者。公司行政總裁Richard Abrahams稱，現時香港網上證券交易只佔總交易量的20％至30%，網上交易將會是未來趨勢，預料網上證券交易市場有很大的發展潛力。他又指出，雖然香港證券市場競爭激烈，但公司會為用戶提供進入全球市場的途徑，相信其他券商無法比擬。