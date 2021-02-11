經濟

HKTVmall上月交易額飈12％ 七折券見功 每日訂單量獨立客戶齊創新高

【明報專訊】疫情效應漸退，網購平台HKTVmall今年7月罕有推出大型推廣活動，出售「七折消費券」效果驚人，香港科技探索（前稱香港電視，1137）昨日收市後公布，HKTVmall 8月份訂單總商品交易額（GMV）升至6.33億元，月份平均每日訂單量為4.27萬張，並有54.9萬名獨立客戶於平台上購物，3項數據均創網購平台新高紀錄。

逾67%電子禮券已用於平台購物

香港科技探索昨日早段曾跌至10.74元，其後收復失地攀至全日高位11.28元；最終收報11.04元，升2.8%。HKTVmall 8月份訂單總商品交易額錄得6.33億元，較7月5.66億元再升11.8%；並較去年同期5.36億元，增加18.1%。集團表示，交易額中有約12.4%為今年7月1日至21日推出的「350元購買500元電子禮券計劃」下購買的電子禮券結算；當時合共售出面值超過2.88億元的電子禮券。

截至8月底，HKTVmall已售出的電子禮券中有67.9%已用於平台購物，其中有40.6%已於7月份使用；單計8月份，售出的電子禮券僅使用27.3%，而訂單總商品交易額卻創下新高紀錄。集團稱，相信計劃已加速並鞏固消費者從線下到線上的轉換過程。

上月網購平均訂單值478元 按月回升6.2%

另一方面，HKTVmall上月平均每日訂單量為4.27萬張，按月增5.2%；按年更升近三成。網購平台在8月份平均訂單值錄得478元，按月回升6.2%，惟仍較去年同期526元跌9.1%。至於月內在平台購物的獨立客戶數量為54.9萬名，比7月份48.2萬名多出14%；按年則急增逾四成。

集團表示，有見電子禮券計劃在獲取及轉化客戶方面取得令人滿意的結果，未來將會繼續投入更多推廣和宣傳投資，以加快HKTVmall的網上滲透率，並維持本港電子商貿市場的領導地位。

明報記者 周綺琪

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