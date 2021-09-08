經濟

陽光房產全年可分派收入跌6%

【明報專訊】陽光房地產基金（0435）公布，集團在截至6月底的全年可分派收入為4.383億元，按年跌6.1%，每基金單位分派為0.256元，按年跌4.5%，派發比率為97.5%。

管理層：對寫字樓市場審慎

陽光房地產全年收益按年跌6.5%至7.993億元，物業收入淨額按年跌6.6%至6.397億元。期內寫字樓整體租用率按年跌3.2個百分點至92.4%，現金租金持平約36.7元，但續租租金跌幅達5.3%；零售物業方面，租用率按年升0.7個百分點至96.5%，現行租金按年跌5.9個百分點至70.4%；續租租金跌幅7.2%。

陽光房地產管理層直言，會對寫字樓市場比較審慎，因寫字樓物業特別是整層或面積大至萬呎以上的租賃活動減少，主要因疫情影響的旅遊限制未除，令跨國企業在港的需求未明確，亦有出現棄租情况，均會影響續租走勢。而且相對2021年，未來2022至2023年的寫字樓供應更多，現時空置率已約8%，未來對寫字樓市場更大壓力。

零售物業方而，管理層表示雖然續租租金下跌，但期內租用率相對穩定，已回升至96.5%，相信隨着疫情控制，在穩定的人流下，對租戶銷售額有提升。

加上政府宣布「回港易」將於今日零時起全面恢復，「來港易」亦將於下周三推出的好消息，預料旗下的商場如與關口僅一站之隔、比較依賴自由行客戶的上水中心購物商場都會受惠，覺得零售租金或已見底。

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