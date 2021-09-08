經濟

追周星馳佣金案上訴 于文鳳即時被駁回

【明報專訊】著名影星周星馳與香港建設「太子女」于文鳳在2010年分手，于文鳳其後入稟追討周星馳逾8000萬元投資佣金，去年高等法院原訟庭裁定于文鳳敗訴及須付訟費。于文鳳一方昨在上訴庭提出上訴，認為周的口頭承諾是具法律約束力的協議等，惟遭法官質疑其反對早前已裁定的事實，即時駁回上訴。

于代表：口頭承諾是法律協議

雙方提交書面陳辭後，代表于文鳳的上訴方在庭上補充稱，周星馳曾經表示會將投資利潤10%作佣金分給她，該口頭承諾是法律協議。而年輕和高學歷的于文鳳為周星馳工作9年，協助他投資多個項目，包括山頂豪宅「天比高」12號屋，于文鳳應就物業升值獲得分佣。

上訴庭副庭長關淑馨連番質疑上訴方反對判辭已作出的事實裁斷，問及是否不論物業有沒有實質上出售，于文鳳任何時候提出想要10%分成，均達成法律協議，上訴方表示同意，認為當物業升值，周就應分發利潤佣金給于。不過，法官重申「天比高」是周星馳自住的物業，故不屬於投資，他沒有就其升值獲利。代表周星馳的答辯方則維持原本立場，指出電話和在露台的對話不構成法律協議。

法官：天比高自住物業非投資

上訴庭聽畢雙方陳辭後駁回于文鳳一方的上訴，押後頒布裁決理由書，並會屆時一併處理周星馳一方的訟費申請。早前高院駁回于文鳳兩宗申索，判辭指出，于聲稱18年前與周星馳的投資分佣協議並不存在，所謂的利潤分成只是戀人的情話和餽贈。

【案件編號：CACV14、15/21】

上 / 下一篇新聞

運房局：傲玟超支 發展商未能證財力 銷監局指若賣方未履行合約 買家有權提民事訴訟
運房局：傲玟超支 發展商未能證財力 銷監局指若賣方未履行合約 買家有權提民事訴訟
揚海第三度加推98伙 個別加價5%
揚海第三度加推98伙 個別加價5%
青衣藍澄灣2房特色戶775萬破頂
青衣藍澄灣2房特色戶775萬破頂
內地客5.5億購聯合道2至16號近半業權
內地客5.5億購聯合道2至16號近半業權
浸會醫院沽葵涌工廈 17年賺逾8倍
浸會醫院沽葵涌工廈 17年賺逾8倍
上季永久離港申提MPF急升逾倍 涉資21億創新高 積金局：因總資產值增長
上季永久離港申提MPF急升逾倍 涉資21億創新高 積金局：因總資產值增長
調查：商界最憂疫情人才流失
調查：商界最憂疫情人才流失
英平均樓價284萬 創歷史新高
英平均樓價284萬 創歷史新高
A股轉強 上證升1.5%逼今年高位
A股轉強 上證升1.5%逼今年高位
人行官員暗示短期無放水需要
人行官員暗示短期無放水需要
中國8月出口增15.7% 勝預期
中國8月出口增15.7% 勝預期
中銀料樓價至年尾維持升勢
中銀料樓價至年尾維持升勢
辯方：楊金隆妻收錢僅代投資基金 裁判官質疑楊戶口多50萬「不知情」
辯方：楊金隆妻收錢僅代投資基金 裁判官質疑楊戶口多50萬「不知情」
花旗瑞信私銀傳停花樣年債作抵押
花旗瑞信私銀傳停花樣年債作抵押
銀保監：房地產融資呈「五降」
銀保監：房地產融資呈「五降」
佳寧娜佳兆業簽戰略合作協議
佳寧娜佳兆業簽戰略合作協議
五源資本小米持股轉移合伙人
五源資本小米持股轉移合伙人
陽光房產全年可分派收入跌6%
陽光房產全年可分派收入跌6%
吉利斥3.9億認購億咖通B類優先股
吉利斥3.9億認購億咖通B類優先股
HKTVmall上月交易額飈12％ 七折券見功 每日訂單量獨立客戶齊創新高
HKTVmall上月交易額飈12％ 七折券見功 每日訂單量獨立客戶齊創新高
美資喜鵲攻港手機證券業務 拒設討論區憂「帶風向」
美資喜鵲攻港手機證券業務 拒設討論區憂「帶風向」
Alipay HK推內地跨境匯款服務
Alipay HK推內地跨境匯款服務
恒生將推美股掛鈎投資產品
恒生將推美股掛鈎投資產品
貝索斯押注抗衰老技術研究 邀諾獎「細胞編程」專家任科學顧問
貝索斯押注抗衰老技術研究 邀諾獎「細胞編程」專家任科學顧問
高盛再降美今年經濟預測 增速下調至5.7％
高盛再降美今年經濟預測 增速下調至5.7％
薩爾瓦多錢包出問題 比特幣大幅波動逾15%
薩爾瓦多錢包出問題 比特幣大幅波動逾15%
張兆聰：軟件股強勢 明雲源佈局國企巿場
張兆聰：軟件股強勢 明雲源佈局國企巿場
植耀輝：京東或有機分拆京東物產
植耀輝：京東或有機分拆京東物產
技術取勝：周生生突破還看下降軌
技術取勝：周生生突破還看下降軌
劉思明：受惠前海擴容概念 深圳國際突破可追
劉思明：受惠前海擴容概念 深圳國際突破可追
周顯：買平保抗「共富」？
周顯：買平保抗「共富」？
湯文亮：英申按揭 小心「八九不離十」
湯文亮：英申按揭 小心「八九不離十」
HOLBORN主打1房戶 毗鄰太古城配套齊
HOLBORN主打1房戶 毗鄰太古城配套齊
區內購物飲食消閒便捷
區內購物飲食消閒便捷
項目料吸港島東上班族租住
項目料吸港島東上班族租住
主題基金宜選具發展前景行業 摩根推明日趨勢基金 聚焦人口老化智能城市
主題基金宜選具發展前景行業 摩根推明日趨勢基金 聚焦人口老化智能城市