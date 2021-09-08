人行官員暗示短期無放水需要

人行金融市場司司長鄒瀾亦在同一會議表示，堅持不搞「大水漫灌」，執行好貨幣政策，保持人民幣幣值穩定，並形容這是「對促進共同富裕非常重要」。人行副行長潘功勝重申，央行將實施穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕，統籌考慮今年和明年貨幣政策銜接。在結構性貨幣政策方面，將加大對重點領域和薄弱環節的政策支持。

稱穩人幣促進共同富裕

這次或許是人行官員首次明確回應放水的猜測。同時，昨日人行只進行了100億元（人民幣，下同）的逆回購，單日淨回籠400億元。這亦是自9月1日以來，連續第5日單日淨回籠400億元。

而在上月底，由8月25日至8月31日，人行連續5日都淨投放了400億元。這意味着上月底額外投放的資金，在月結後迅速回籠。

事實上，當上月底市場的寬鬆預期再度發酵時，9月1日國務院總理李克強主持召開國務院常務會議提到，今年再新增3000億元支小再貸款額度，以緩解中小微企壓力。

同時，外電有傳中央力谷內銀增加貸款投放，但並沒有會再降準的傳聞。