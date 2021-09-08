調查：商界最憂疫情人才流失

總商會昨日公布一項經濟前景統計調查，調查於7月19至23日期間進行，共訪問409家企業，當中最多來自專業及商業服務界別，佔23%，貿易及金融服務界別則各佔17%及12%。據調查結果指出，大型企業較重視人才流失的問題，它們認為這是第二大挑戰。

總商會籲政府續宣傳 吸海外人才

總商會高級經濟師莊仕杰表示，目前香港經濟復蘇主因是本港疫情受控，但提到有大型企業指人才流失壓力頗大，他則稱手上沒有資料評論背後原因，未來有需要再作了解，建議政府持續在國際間宣傳，吸引海外人才。

總商會昨日同時上調對今年香港經濟增長預測至6.3%，較原先預期的3.5%大幅提升2.8個百分點，亦接近政府最新預測的6.5%上限。

對於本港下周推出「來港易」計劃讓內地及澳門非港人抵港免檢疫，與內地局部單向恢復通關。 莊仕傑稱，香港能否與內地通關，是影響明年經濟表現的重要因素，因今年帶動香港經濟有較大增長的因素到明年將消化，單靠本地需求刺激難以令明年經濟持續增長。

莊仕杰表示，目前香港經濟復蘇主要因疫情受控、外部出口需求增長等因素，惟這些因素至明年將已消化，不能作為新的增長動力，因此盡快通關才能有更健康及可持續的復蘇。