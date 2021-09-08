經濟

調查：商界最憂疫情人才流失

【明報專訊】香港總商會的調查顯示，企業認為今年餘下時間面對的挑戰，首兩位都是與疫情相關，分別是無法恢復正常跨境往來，及社交距離措施窒礙商業活動。第三大的挑戰則是「人才流失」。

總商會昨日公布一項經濟前景統計調查，調查於7月19至23日期間進行，共訪問409家企業，當中最多來自專業及商業服務界別，佔23%，貿易及金融服務界別則各佔17%及12%。據調查結果指出，大型企業較重視人才流失的問題，它們認為這是第二大挑戰。

總商會籲政府續宣傳 吸海外人才

總商會高級經濟師莊仕杰表示，目前香港經濟復蘇主因是本港疫情受控，但提到有大型企業指人才流失壓力頗大，他則稱手上沒有資料評論背後原因，未來有需要再作了解，建議政府持續在國際間宣傳，吸引海外人才。

總商會昨日同時上調對今年香港經濟增長預測至6.3%，較原先預期的3.5%大幅提升2.8個百分點，亦接近政府最新預測的6.5%上限。

對於本港下周推出「來港易」計劃讓內地及澳門非港人抵港免檢疫，與內地局部單向恢復通關。 莊仕傑稱，香港能否與內地通關，是影響明年經濟表現的重要因素，因今年帶動香港經濟有較大增長的因素到明年將消化，單靠本地需求刺激難以令明年經濟持續增長。

莊仕杰表示，目前香港經濟復蘇主要因疫情受控、外部出口需求增長等因素，惟這些因素至明年將已消化，不能作為新的增長動力，因此盡快通關才能有更健康及可持續的復蘇。

相關字詞﹕莊仕杰 經濟增長 總商會

上 / 下一篇新聞

運房局：傲玟超支 發展商未能證財力 銷監局指若賣方未履行合約 買家有權提民事訴訟
運房局：傲玟超支 發展商未能證財力 銷監局指若賣方未履行合約 買家有權提民事訴訟
揚海第三度加推98伙 個別加價5%
揚海第三度加推98伙 個別加價5%
青衣藍澄灣2房特色戶775萬破頂
青衣藍澄灣2房特色戶775萬破頂
內地客5.5億購聯合道2至16號近半業權
內地客5.5億購聯合道2至16號近半業權
浸會醫院沽葵涌工廈 17年賺逾8倍
浸會醫院沽葵涌工廈 17年賺逾8倍
上季永久離港申提MPF急升逾倍 涉資21億創新高 積金局：因總資產值增長
上季永久離港申提MPF急升逾倍 涉資21億創新高 積金局：因總資產值增長
英平均樓價284萬 創歷史新高
英平均樓價284萬 創歷史新高
A股轉強 上證升1.5%逼今年高位
A股轉強 上證升1.5%逼今年高位
人行官員暗示短期無放水需要
人行官員暗示短期無放水需要
中國8月出口增15.7% 勝預期
中國8月出口增15.7% 勝預期
中銀料樓價至年尾維持升勢
中銀料樓價至年尾維持升勢
辯方：楊金隆妻收錢僅代投資基金 裁判官質疑楊戶口多50萬「不知情」
辯方：楊金隆妻收錢僅代投資基金 裁判官質疑楊戶口多50萬「不知情」
花旗瑞信私銀傳停花樣年債作抵押
花旗瑞信私銀傳停花樣年債作抵押
銀保監：房地產融資呈「五降」
銀保監：房地產融資呈「五降」
追周星馳佣金案上訴 于文鳳即時被駁回
追周星馳佣金案上訴 于文鳳即時被駁回
佳寧娜佳兆業簽戰略合作協議
佳寧娜佳兆業簽戰略合作協議
五源資本小米持股轉移合伙人
五源資本小米持股轉移合伙人
陽光房產全年可分派收入跌6%
陽光房產全年可分派收入跌6%
吉利斥3.9億認購億咖通B類優先股
吉利斥3.9億認購億咖通B類優先股
HKTVmall上月交易額飈12％ 七折券見功 每日訂單量獨立客戶齊創新高
HKTVmall上月交易額飈12％ 七折券見功 每日訂單量獨立客戶齊創新高
美資喜鵲攻港手機證券業務 拒設討論區憂「帶風向」
美資喜鵲攻港手機證券業務 拒設討論區憂「帶風向」
Alipay HK推內地跨境匯款服務
Alipay HK推內地跨境匯款服務
恒生將推美股掛鈎投資產品
恒生將推美股掛鈎投資產品
貝索斯押注抗衰老技術研究 邀諾獎「細胞編程」專家任科學顧問
貝索斯押注抗衰老技術研究 邀諾獎「細胞編程」專家任科學顧問
高盛再降美今年經濟預測 增速下調至5.7％
高盛再降美今年經濟預測 增速下調至5.7％
薩爾瓦多錢包出問題 比特幣大幅波動逾15%
薩爾瓦多錢包出問題 比特幣大幅波動逾15%
張兆聰：軟件股強勢 明雲源佈局國企巿場
張兆聰：軟件股強勢 明雲源佈局國企巿場
植耀輝：京東或有機分拆京東物產
植耀輝：京東或有機分拆京東物產
技術取勝：周生生突破還看下降軌
技術取勝：周生生突破還看下降軌
劉思明：受惠前海擴容概念 深圳國際突破可追
劉思明：受惠前海擴容概念 深圳國際突破可追
周顯：買平保抗「共富」？
周顯：買平保抗「共富」？
湯文亮：英申按揭 小心「八九不離十」
湯文亮：英申按揭 小心「八九不離十」
HOLBORN主打1房戶 毗鄰太古城配套齊
HOLBORN主打1房戶 毗鄰太古城配套齊
區內購物飲食消閒便捷
區內購物飲食消閒便捷
項目料吸港島東上班族租住
項目料吸港島東上班族租住
主題基金宜選具發展前景行業 摩根推明日趨勢基金 聚焦人口老化智能城市
主題基金宜選具發展前景行業 摩根推明日趨勢基金 聚焦人口老化智能城市