上季永久離港申提MPF急升逾倍 涉資21億創新高 積金局：因總資產值增長

明報記者 胡學能

上季永久離港為由提取強積金的申索按年、按季都增加。積金局發言人表示，由於強積金計劃成員可能擁有多於一個帳戶，申請人需向個別受託人提出申請，因此實際申請人數應少於申索宗數。另外，由於強積金總資產值有增長，故以永久離港為由申請提取強積金的申索金額亦同步上升。

截至6月底總資產按年增26%

發言人又重申，以永久離港作原因提取強積金的申索個案並不等同移民個案，相關理由亦包括申請人返回其原居地或移居內地生活。

第二季以不同理由提取強積金的申索總數為6.02萬宗，較第一季6.66萬宗回落近10%。上季以退休為提取理由的金額比例佔最多，佔逾35%（見圖2），其次是永久離港，佔約25%。

截至今年6月底，強積金總資產約有1.22萬億元，相比去年6月底的總資產9677.63億元，增幅26%，遠低於上季以永久離港為由提款的1.1倍。其中截至6月底扣除了收費及費用後的淨回報有超過4600億元。

上季已收自願供款逾37億 歷年之冠

另積金局指出，上季強積金已收自願性供款共37.89億元，以季度計算是歷年之冠。與2016年第二季相比，自願性供款季度總額在5年間增加14.21億元，增幅60%。同期自願性供款佔季度強積金供款總額百分比，由13.5%增至18.7%。

俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）方面，截至上季底，約249萬個積金帳戶將部分或全部資產根據DIS的規定投資，或投資於DIS下的兩個成分基金，佔全部1035萬個強積金帳戶24%，比率按年增1.2個百分點。總資產值約778億元，佔強積金總資產6.37%，比率按年多0.63個百分點。

截至上季底的12個月，DIS下的核心累積基金及65歲後基金的淨回報分別為21.7%及5.8%。