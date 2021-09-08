經濟

浸會醫院沽葵涌工廈 17年賺逾8倍

【明報專訊】浸會醫院近月先後沽出多個物業，包括於6月份以3400.8萬元售出的葵涌業豐工業大廈4個單位連一個車位，而浸會醫院過去一年售出多個工商物業，合共套現近5.6億元。

一年連環沽貨套現近5.6億

土地註冊處顯示，浸會醫院持有的葵涌業豐工業大廈A及B座3樓4個單位連一個車位，6月份以3400.8萬元售出，若以單位面積共9233方呎計，呎價約3683元。浸會醫院早於2004年以375萬元購入上述一籃子物業，持貨逾17年，帳面獲利約3025.8萬元，賺幅超過8倍。

事實上，浸會醫院過去一年售出多個物業，如今年3月以逾1.7181億元售出觀塘商廈絲寶國際大廈7樓全層連兩個車位、同月以1.62億元售出九龍灣企業廣場1期2座7樓、及3座7樓，連同去年以逾1.59億元售出的絲寶國際大廈6月，及斥3128萬元沽出的葵涌香港毛紡工業大廈中層單位，合共涉及近5.6億元。

王敏剛胞姊3500萬 沽聯合廣場舖

另外，商舖交投轉活，部分名人趁勢出售旗下物業。土地註冊處顯示，已故全國人大港區代表王敏剛胞姊王敏馨（WONG MAN HING ALICE）持有的太子聯合廣場地下單號舖，面積約1007方呎，上月以3500萬元沽出，呎價約34,757元。原業主王敏馨於1987年以880萬元透過世勁發展有限公司購入上述物業，持貨約34年，帳面獲利2620萬元或近3倍。

相關字詞﹕浸會醫院 聯合廣場 王敏馨 王敏剛 絲寶國際大廈 名人沽貨 業豐工業大廈

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