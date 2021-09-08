內地客5.5億購聯合道2至16號近半業權

原由鄧成波家族持有

鄧成波家族早前放售的九龍城聯合道2至18號一籃子物業，市值約25億元。仲量聯行表示，其中聯合道2至16號的決定性業權份數，由一名內地投資者購入，作價共約5.5億元。據悉，今次收購涉及上址約50%業權。

上述聯合道2至16號，共涉及73個業權，包括3幢唐樓，地下現為商舖用途，樓上則為住宅單位，以現有樓面實用面積計，住宅平均收購實呎約1.7萬元；每個面積介乎800至1000方呎的商舖，成交價則約3500萬至4000萬元。整個地盤面積約10,051方呎，現劃為「住宅（甲類）」用途，整個地段日後可重建為商住項目，可建樓面逾90,450方呎。

盧華家族南角道申強拍 估值逾億

另外，盧華家族最新向土地審裁處入紙，就九龍城南角道43、45號申請強拍，為今年市場上第11宗強拍申請。項目現為一幢樓齡約69年舊樓，樓高4層，地下為舖位，另1至3樓為住宅，申請人現持有不少於80%業權，整個項目佔地約2286方呎，若發展成商住物業，地積比可達9倍，可建樓面20,574方呎，項目最新估值逾1億元。