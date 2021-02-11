經濟

青衣藍澄灣2房特色戶775萬破頂

【明報專訊】經過上月二手交投回調後，踏入9月部分地區成交量有急速反彈之勢。中原分行高級區域營業經理陳輝麟表示，本月新盤市場氣氛熾熱，帶動二手交投亦回勇，單計過去3日青衣區連錄14宗二手買賣成交，令本月首周成交量急增至18宗，較上月同期11宗急增逾六成。

青衣本月首周交投增六成

此外，區內亦再錄二手新高成交。利嘉閣助理分區市務董事彭錦添表示，青衣藍澄灣5座頂層戶，實用面積451方呎，並連天台面積365方呎，望藍巴勒海景，最新以775萬元成交，成交價創屋苑2房戶新高，實呎17,184元。原業主2017年4月以580萬元購入，4年帳面獲利195萬元或34%。本月較早前，同屋苑6座中層G室，實用面積485方呎2房戶，以709萬元售出，實呎14,619元，則為屋苑標準分層2房戶新高。

太古城複式戶2833萬易手 內設樓梯上天台

十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月首周暫錄6宗成交，交投亦有回升跡象，並錄得巨額複式戶成交。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城雅蓮閣頂層複式連天台戶，實用面積1046方呎，3房套間隔，向東南，望開揚景，附雅致裝修，以2833萬元沽出，實呎27,084元。單位內置樓梯上天台，天台可成私人空中花園。原業主2013年以1818萬元購入，帳面獲利1015萬元或56%。

海天峰3房3430萬破頂 19年升逾2倍

此外，港島豪宅亦錄破頂成交。市場消息稱，北角半山海天峰2座高層A單位，實用面積998方呎，3房1套間隔，最新以3430萬元售出，創屋苑標準戶成交價新高，實呎約34,369元。原業主2002年以約1063萬元購入，持貨19年，帳面獲利2367萬元或約2.2倍。

文禮苑洋房1.84億易手 35年勁賺39倍

除了北角半山豪宅錄得破頂成交外，市場消息透露，位於傳統豪宅區的南區文禮苑一個單號洋房，最新以約1.84億元易手，單位實用面積3160方呎，實呎約5.82萬元，原業主1986年以460萬元購入，持貨35年，帳面勁賺1.794億元，期內物業升值39倍。

相關字詞﹕文禮苑 海天峰 太古城 藍澄灣

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