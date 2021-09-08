經濟

揚海第三度加推98伙 個別加價5%

【明報專訊】延續上周新盤混戰，周六（11日）三大新盤共約588伙推售，其中嘉里（0683）及信置（0083）等發展的黃竹坑港島南岸揚海，昨第三度加推98伙，個別加價約5%，於周六次輪銷售188伙。另新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期，同日「曬冷」推266伙；龍湖（0960）與合景泰富（1813）啟德尚．珒溋推134伙。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗稱，揚海周六次輪賣188伙，折實市值約40億元，折實均呎34,708元；新增組合形式開售8伙（同層兩伙為一組），包括1A座22樓及23樓A及B室，另一組為1B座22及23樓A及B室，8伙均面向深灣，分別屬4房及3房間隔。最貴兩伙共折實價約1.056億元；折實平均實呎44,752元。

項目昨加推98伙，涵蓋1房至4房，實用面積334至1420方呎，折實價1070.24萬至6675.04萬元，折實實呎28,751至47,007元，折實平均呎價35,291元，較項目首張價單均價30,880元，高出14.3%。最低售價是2A座6樓E室，實用面積341方呎，折實價1070.24萬元，折實實呎31,385元。新價單的1B座29樓E室，實用面積524方呎2房戶，折實價1796.8萬元，折實實呎34,290元，比上月27日推出的2號價單，同座樓下B室折實價1702.88萬元，折實實呎32,498元，樓上單位貴93.92萬元或5.5%。

HOLBORN最快明日開價

新地Wetland Seasons Bay 1期周六發售266伙，212伙以價單推，其餘54伙招標。該212伙涵蓋開放式至3房間隔及特色戶，折實價448.53萬至1004.21萬元，折實實呎13,842至19,300元。尚．珒溋周六開售134伙，55伙價單形式發售，其餘79伙招標。

恒地（0012）營業（二）部總經理韓家輝表示， 旗下THE HOLBORN最快明日開價，同日開放示範單位，周末起收票，最快下周末開售；首批先推1房及開放式戶，之後再推2房。韓又估計，以東區客源佔多。

相關字詞﹕揚海 尚．珒溋 Wetland Seasons Bay 1期

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