經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：北交所符兩大國策

【明報專訊】國家主席習近平上周四（2日）在全球服務貿易峰會上致辭，宣布設立北京證券交易所，繼續支持中小企業創新發展、深化新三板改革，打造服務創新型中小企業主陣地，成為繼上海和深圳後，中國第三間證交所。

北京證券交易所有限責任公司隨即在9月3日註冊成立，由徐明出任董事長，經營範圍包括依法為證券集中交易提供場所和設施、組織和監督證券交易以及證券市場管理服務等業務。

配合「內循環 」和「共同富裕」

中證監表示，將以現有的新三板精選層為基礎，組建北京證券交易所，以支持中小企業創新發展及深化新三板改革。也指出北交所的目標之一就是要「培育一批專精特新中小企業，形成創新創業熱情高漲、合格投資者踴躍參與、中介機構歸位盡責的良性市場生態」。

筆者認為北交所的成立，十分符合「內循環 」和「共同富裕」國策。在當前較為嚴峻的國際環境下，在吸引外資的同時，亦加強了吸引中概股和紅籌企業回歸的可能性。北交所新設制度入場成本可更低，對承接部分中概股回歸有利，成為金融市場的「內循環 」。另外，中央在「共同富裕」的理念下，在北交所的成立後，更有利於小微企業的融資和發展，在企業層面上達成共同富裕。內地A股方面，近期成交暢旺，已連續33個交易日成交額超1萬億元人民幣。北交所的成立將為證券公司的投行、創投、經紀業務帶來新的增長點，將利好相關金融機構的發展，尤其是龍頭證券股。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

相關字詞﹕竹北交所符合「內循環 」和「共同富裕」國策

上 / 下一篇新聞

傲玟突遭取消預售樓花 97後首見 共涉379伙 早前多名買家撤交易
傲玟突遭取消預售樓花 97後首見 共涉379伙 早前多名買家撤交易
話你知：重金禮聘發哥宣傳
話你知：重金禮聘發哥宣傳
揚海4房8520萬沽 呎價6萬雙破頂
揚海4房8520萬沽 呎價6萬雙破頂
樓上燕窩25萬短租旺角老鳳祥舊舖 較高峰跌九成
樓上燕窩25萬短租旺角老鳳祥舊舖 較高峰跌九成
內地客2億放售中國船舶大廈特色戶
內地客2億放售中國船舶大廈特色戶
景泰苑未補價588萬破頂 4年勁賺逾倍
景泰苑未補價588萬破頂 4年勁賺逾倍
劉強東淡出京東 管長期戰略振興鄉村 徐雷接任總裁 科企創始人掀勇退潮
劉強東淡出京東 管長期戰略振興鄉村 徐雷接任總裁 科企創始人掀勇退潮
網購旺季將至 市監局警告34電商合規迎「雙11」
網購旺季將至 市監局警告34電商合規迎「雙11」
阿里設「共富特派員」 駐浙江省落後村落
阿里設「共富特派員」 駐浙江省落後村落
港股再錄北水淨流入 騰訊重上500
港股再錄北水淨流入 騰訊重上500
港交所研建粵港澳統一碳市場
港交所研建粵港澳統一碳市場
冼國林入稟向妻追1.4億受託資產 稱兩度透過律師通知 惟未獲歸還
冼國林入稟向妻追1.4億受託資產 稱兩度透過律師通知 惟未獲歸還
眾安銀行不足兩年4度注資 涉資14億
眾安銀行不足兩年4度注資 涉資14億
名仕快相拓醫療業務 委陳永樂醫生任執董
名仕快相拓醫療業務 委陳永樂醫生任執董
港交所上市組前主管史琳：不悉楊金隆林楚華關係
港交所上市組前主管史琳：不悉楊金隆林楚華關係
保安局批壹傳媒誤導公眾 抹黑《國安法》
保安局批壹傳媒誤導公眾 抹黑《國安法》
渣打出資1.44億坡元星合營虛銀
渣打出資1.44億坡元星合營虛銀
合興獲74％溢價提私有化
合興獲74％溢價提私有化
日股大漲 東證創31年新高 菅義偉將卸任 投資者冀新政府振經濟
日股大漲 東證創31年新高 菅義偉將卸任 投資者冀新政府振經濟
比特幣今成薩爾瓦多法定貨幣
比特幣今成薩爾瓦多法定貨幣
韓媒：三星減持比亞迪套逾百億
韓媒：三星減持比亞迪套逾百億
陳茂峰：收入第三次分配 須金融基建配合
陳茂峰：收入第三次分配 須金融基建配合
劉思明：5G概念股落鑊 中興重現值博
劉思明：5G概念股落鑊 中興重現值博
技術取勝：光大綠色環保短線見底
技術取勝：光大綠色環保短線見底
何民傑：首置助建置業階梯
何民傑：首置助建置業階梯
劉思明：綠色能源股抽升 信義能源待追落後
劉思明：綠色能源股抽升 信義能源待追落後
周顯：壹仔最後的結果會是……
周顯：壹仔最後的結果會是……
湯文亮：耶魯你會不會來？
湯文亮：耶魯你會不會來？