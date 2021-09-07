眾安銀行不足兩年4度注資 涉資14億

眾安銀行在去年3月下旬正式開業，不足兩年內已四度注資合共14億元（見表），合共涉資14億元，已幾乎相當於該行初始資本規模15億元。

上月注資與上次僅隔5個月

眾安銀行發言人回覆本報查詢時表示，最近的一次注資是為了配合該行未來的發展計劃，並為擴大營運規模和進行有效的資本管理提供支持，該行現仍維持2024年收支平衡的目標不變。

至於有指該行擬透過投行籌備融資，發言人表示，不回應市場傳聞，強調該行財務狀況穩健。

劉美儀：傳再引入投資者注資

眾安銀行去年3月24日正式開業，股東為內地商人旗下眾安在綫（6060）及百仕達（1168）。據公司註冊處資料顯示，該行過去一年至少獲3次注資，主要都是透過眾安金融服務進行，最近一次於上月17日注資，則改由眾安科技進行，完成後眾安銀行資本規模增至29億。

翻查眾安在綫年報，眾安金融是眾安在綫的子公司，持有100%投票表決權，而據公司註冊處資料，眾安與百仕達各持眾安科技51%及49%股權，並透過眾安科技持有眾安金融。由於眾安銀行資金需求甚大，兩公司本身亦急需注資，百仕達今年5月就曾向眾安科技注資5億元，以換取一批可贖回優先股。

事實上，眾安銀行的資金需求似乎仍然巨大，據資深財經記者劉美儀日前在專頁引述消息指，該行正計劃透過美資投行籌備約1至2億美元融資，對象包括私募基金等新投資者。

而以目前眾安銀行資本規模約29億元計，倘若融資以發行普通股進行，或涉及該行約三分之一股權。