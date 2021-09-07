冼國林入稟向妻追1.4億受託資產 稱兩度透過律師通知 惟未獲歸還

明報記者 陳偉燊

國藝娛樂昨股價受壓，逆市跌近一成，低見1仙，成交只有14.98萬元。本報曾經多次致電冼國林欲作進一步查詢，但是他的電話均未能夠接通。不過冼國林個人YouTube頻道「冼師傅講場」，昨午3時仍有上載最新片段，如常工作。

本報曾多次致電冼 未能接通

翻查資料，冼國林與羅寶兒於2010年結婚，婚後育有一女。此前，冼國林亦與前妻育有兩子。根據入稟狀內容提到，由羅寶兒受託的資產包括多個商住物業，包括置富花園富仁苑一個住宅單位、沙田京瑞廣場一期一個寫字樓單位、持有國藝娛樂約5416.33萬股股份的私人公司Wealth Gate Investment股權、本金總額1785.51萬元的國藝可換股債券，以及出售西貢匡湖居第四期一個獨立屋及大埔逸瓏灣第8座一單位連車位的樓款。

冼表示他已兩度透過律師向羅寶兒發出通知，但當事人未能或拒絕歸還資產，因此在高院作出申索批註。依照地產代理的資料、銀行最新估值、最後股票市價及入稟狀資料，該批受託資產價值合共約1.385億元，當中又以出售逸瓏灣第8座一單位連車位的款項價值佔最多，估計接近5600萬元（見表）。據入稟狀，冼國林亦提出一併追討對方佔用有關資產時所得盈利、欠付他的款項、損失、利息、任何濟助及堂費。

冼上月減持國藝17％股權

至於涉及今次訴訟的國藝，近期股權亦有異動。據聯交所資料，冼國林分別在8月16日及8月30日申報，在場外以每股2.2仙及1.4仙，出售逾8.74億股及5.71億股，共減持17.37%股權，套現近2723.93萬元。同一時間，投資者梁家駿申報，在場外以同樣作價承接兩批同等數額股份。目前未知有關交易，是否與今次訴訟有關。在冼國林餘下的國藝2.05%股權中，冼國林實益擁有及透過羅寶兒持有股份，分別約8419.74萬股及8662.72萬股，羅寶兒持股相較冼國林為多。