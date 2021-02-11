港股再錄北水淨流入 騰訊重上500

國指昨日收報9371點，上升0.85%；科指收報6778點，上升0.74%。港股連續8日累積淨流出192億元，不過上周三以來的淨流出金額已減少至數億元，其中騰訊（0700）昨日淨流入9.39億元。昨日市傳微信擬推出聊天紀錄雲端備份的收費服務，帶動騰訊重上500元和50天線（499.52元），收報505元上升3.48%。快手（1024）和美團（3690）分別錄得3.3億元和2.66億元淨流入，分別上升3.38%和1.06%。

8月新能源車銷量大增 比亞迪急升7.8%

除科技股外，金融股亦為升市動力，友邦（1299）上升2.27%，港交所（0388）上升2.13%。藍籌新貴比亞迪（1211）開市前公布，8月新能源汽車銷量按年上升3.02倍，昨日急升7.78%，為表現最佳藍籌。

此外，中國主要鋁土礦供應國幾內亞上周日發生政變，帶動鋁價上升，倫敦3個月鋁期貨在上海時段曾升1.8%，見2011年5月以來高位，中國鋁業（2600）昨升5.49%，俄鋁（0486）更升14.45%。

葉尚志：恒指短期仍有上升空間

恒指企穩二萬六，第一上海首席策略師葉尚志表示，港股通重見淨流入對穩定投資氣氛有一定的作用，科技、金融、醫藥等均一同上升，升市寬度足夠，昨日A股做好帶動港股進一步做好。不過他認為昨日成交縮減，未能配合升市，雖然恒指短期仍有一定的上升空間，不過港股內部缺乏推動上升的動力，所以後市看能否突破阻力位26,800點，以扭轉近3個月的下跌走勢。騰訊突破500元，他認為目前較420元低位已反彈一定幅度，料在520元會有較大阻力，目前價位未必吸引。