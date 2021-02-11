景泰苑未補價588萬破頂 4年勁賺逾倍

原業主2017年279萬元向房委會未補價購入，持貨4年，帳面獲利309萬元或1.1倍。翻查資料，屋苑對上居二市場高位紀錄為中高層10室，實用面積同為492方呎，今年7月時以572萬元未補價成交，實呎11,626元，是次相隔一個月多，屋苑樓價紀錄再推高近3%。

昇悅居1房實呎20635元 屋苑同類新高

此外，西九四小龍之一荔枝角昇悅居，本月剛錄1房呎價破頂成交。中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍本月交投偏靜，至今只有昇悅居錄得1宗成交，位於5座中層D室，實用面積378方呎，1房間隔，望內園景，以780萬元成交，實呎20,635元，創屋苑1房呎價新高。原業主2006年3月以195萬元購入，帳面獲利585萬元或3倍。

都會駅不足一周連沽2伙優質戶

另外，上月二手交投回落三成的將軍澳，其中港鐵調景嶺站上蓋都會駅，本月不足一周已連沽兩伙優質戶，平均實呎17,563元。利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，都會駅踏入本月不足一周連錄兩宗優質戶成交，其中都會駅2期城中駅9座中層G室，實用面積731方呎，3房1套加儲物房，向東南望開揚市景及小海景，為屋苑罕見的同類放盤，業主最初開價1280萬元，最終減價60萬元，以1220萬元成交，實呎16,689元，屬市價水平，買家為換樓客。原業主2006年8月以401萬元一手買入，帳面勁賺819萬元或2倍。