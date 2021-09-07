揚海4房8520萬沽 呎價6萬雙破頂

公司客豪擲5651萬辣稅 入市維港滙樓王

新盤特色戶受追捧，土地註冊處顯示，信和置業（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，上月以逾1.883億元、實呎逾6.2萬元售出一個「天池屋」，買家以永富投資控股有限公司（Go Rich Investment Holdings Limited）作登記，為海外註冊公司，意味需付樓價30%作雙倍印花稅及買家印花稅，涉5651萬元稅款。

上述維港滙II第1座27、28樓A室，為頂層複式連泳池特色戶，實用3029方呎，5房間隔另連平台和天台，可遠眺中區海景，以逾1.883億元售出，實呎6.21萬元，售價及呎價均創西南九龍（包括長沙灣、荔枝角等一帶）新高。

維港滙對上一個新高價成交，為今年3月以逾1.178億元售出的維港滙I第1座27、28樓A室頂層複式「天池屋」，實用2189方呎連平台和天台，4房間隔、實呎5.38萬元，買家同樣要付30%辣稅涉3534萬元。維港滙系列昨再售出8伙，單日吸金約1.15億元。

HOLBORN日內開價 首批料84伙

另恒地（0012）旗下東區筲箕灣道THE HOLBORN預計日內開價，今向傳媒公開示範單位，料首推單位涉約84伙。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指出，THE HOLBORN 設有1.2萬方呎會所及園林，提供16項康樂設施，包括Fit Gym、Fit Yoga及宴會廳The Social Room等。