海逸豪園呎價破2.1萬後回落8%

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣聯席董事余美寶指出，海逸豪園最新成交，為8月底易手的12座中層E室，單位實用545方呎，屬2房間隔，以1148萬元沽出，呎價21064元，原業主2008年428萬購入，帳面獲利720萬元或近1.7倍。

余續指，由於7月錄得多宗向海優質大單位成交，令屋苑平均成交呎價明顯飈升，而8月則以2房內園單位為主，導致平均呎價出現回落，但因屋苑優質戶減少，業主叫價亦強硬，料至年底的成交量，將較上半年明顯減少。

料成交量較上半年明顯減少

與此同時，二手市場亦出現個別蝕讓、或低價成交。將軍澳南MONTEREY第7A座頂層連天台特色戶，中原高級分區營業董事伍錦基指，單位實用803方呎連天台627方呎，向南望海景，新近以1950萬元易手、實呎24284元，成交價創屋苑二手新高，惟原業主2017年以折實價1962萬元一手購入，帳面蝕約12萬元或約1%，若加上購入單位和出售物業的代理佣金等雜費，料實蝕約百萬元離場，蝕幅約5%。

市場消息指，馬鞍山曉峯灣畔3座中層E室，實用501方呎，2房間隔，原業主以810萬元放盤，經買家議價後，早前減價至775萬元售出，但約2周後買家未繳付大訂，並終止買賣撻訂離場，但原業主因已購入其他物業，隨即將單位減價10萬元、以765萬元重售，實呎15269元，成交價低市價約3%；原業主2016年485萬元購入，以最新成交價計，單位帳面獲利280萬元或58%。

利東邨未補價呎售9224元 創港島新高

另外，入場費較低的公屋物業仍再錄破頂價成交。房委會資料顯示，鴨脷洲利東邨一個高層戶，實用490方呎，早前以452萬元未補地價成交、實呎9224元，創港島公屋未補價呎價新高，亦為全港未補價公屋第二高；有關單位為東業樓高層04室，原業主2015年約52萬元未補價購入，持貨6年，帳面獲利400萬元或近7.7倍。

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