馬泰陽：一手盤激戰 二手高位爭持

土地註冊處資料顯示，一手私宅市場8月錄686宗註冊，較7月的2031宗減少約66.2%；註冊量跌幅顯著，主要因為7月初熱賣的大型項目維港1號，有不少成交個案趕及7月註冊登記，推升7月一手私宅註冊量；惟8月下旬同樣熱賣的大型項目Wetland Seasons Bay第一期，則未能趕及於8月註冊登記；相信該項目的成交個案將陸續於9月註冊登記，屆時一手私宅註冊量將會回升。

至於二手方面，8月二手住宅註冊量錄5277宗，按月跌約18.1%，創半年新低。相信因為樓價上升，買家追價審慎，買賣雙方拉鋸，導致二手交投放緩，有待盤源補充後再闖高峰。

低息持續 利好業主控制供款

事實上，樓市不乏支持，環球持續低息，日前全球央行年會上，美國聯儲局主席鮑威爾指今年開始縮減買債規模式屬合適，但表示不會立即加息，市場預計最快2023年方會加息，對本港樓市屬好消息。雖然美國料今年收水，但當地面對變種病毒擴散的挑戰，經濟復蘇進度難料，收水具體時間表及幅度屬未知之數。目前香港持續有資金流入，銀行體系結餘維持逾4500億歷史高位，1個月拆息更跌至逾11年低位，利好業主控制供樓開支，吸引買家投資磚頭。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]