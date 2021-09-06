經濟
布少明

投資策略

布少明：居屋成交追落後

【明報專訊】最近一手市場表現凌厲，位處港、九及新界3個焦點新盤同步開售，令一手市場再度熱烘烘，最得益的自然是一眾「有得揀」的買家。筆者認為，一手勢錄得亮麗銷情，預期本月一手成交量有望錄得逾1800宗水平。

至於二手方面，近日市場優質筍盤趨減，業主心態日漸進取，導致二手交投出現高位爭持的局面。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於8月23日至29日的一周，合共錄70宗成交，較前一周微升近3%，創4周新高。近期二手處於儲力整固的階段，有待利好消息刺激。個人預期，一手熱賣刺激樓市，有望帶旺二手氣氛，料本月二手交投將錄近5500宗。

其實樓市的升跌，是不同板塊「輪動」、不斷循環之下慢慢形成。例如今年先由一手熱炒，其後買家轉投二手市場覓低價筍盤；到二手筍盤減少，買家又重投一手，以及最近矚目的二手居屋市場。

二手居屋價量達「雙高」

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，本年截至8月24日，二手居屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊涉及金額約252.8億元，超越去年全年約251.5億元，創出紀錄新高。若以平均每宗金額計算，本年迄今平均每宗二手居屋達535萬元，亦超越去年全年平均約528萬元，與註冊金額同樣創紀錄新高，出現「雙高」情况。

值得留意的是，期內二手居屋註冊量已錄4725宗，與去年全年錄得的4765宗相差無幾，加上新一期綠置居已在8月上旬完成攪珠，相信數以萬計的購買力將陸續回流居屋，甚至是私樓市場，對樓市起正面作用。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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