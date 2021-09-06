經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：樓價高位上落爭持

【明報專訊】20年前內地人整體而言都沒有今天這樣富貴，經過改革開放，加上特別是這十多二十年資訊科技的發達，加快了任何事物的速度，內地人口多達14億，科技將大家的距離拉近，除了令做生意快速外，亦因為龐大的人口數量，令到任何行業的機會隨時可以突圍而出。香港是中國的一部分，內地人對香港這個國際之都青睞有加，所以香港的房地產亦為他們所心儀，相信待中港通關後，香港房地產的價格會迎來另一波高潮。

筆者公司集團的樓價指數，早前破頂後稍為回落，但並不代表樓價掉頭向下，只是在緩衝期間價格上落的爭持。首先樓價由年初至今已經上升了大約8%，加上二手交投量急劇上升超過三成，已經消耗了一批買家，買家的數量需要重新累積，更重要的是疫情在世界各地仍然是高踞不下，沒有外向的經濟流動，只靠本地的內循環，任何消耗都需要時間積累。

新盤市場的發展商，亦因為一地難求，對手上持有的土地非常珍惜，兼且見到今年樓價上升的勢頭強勁，沒有理由不爭取最高利潤，變相部分發展商消耗的速度減慢，形成市場沒有「一Q清袋」的熱鬧現象，缺少帶動買家入市的狂熱氣氛，二手市場再推高樓價的動力就會減慢，再加上近年移民人數增加，部分業主心急離去令到議價空間加大，造成今天樓價上升好淡的爭持。競爭下確實可以推高價格，但同樣亦可以拉低價格，業主如果心急賣樓或換樓，就容易放軟價錢，特別近期股票市場波動，令到部分業主資金緊張，這樣的薄弱心態就會拉低樓價，但另一邊廂，很多人相信中港通關之後，人流、物流及經濟流的滾動會大幅上升，到時房地產價格就會被推上。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

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