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2021年9月6日星期一
張玉峰 投資先機
投資策略
疫下酒店改裝房間設施自救 多層牀鋪房變身1房 呎租逾40直逼私宅
外資上月連掃兩酒店共涉近14億
工商舖買賣拉鋸 上月549成交按月跌逾一成
本月不足一周新盤沽617伙 近上月全月一半 Wetland Seasons Bay加推123伙 折實均呎1.6萬
十大屋苑周末12成交 兩周橫行
奧陸蔡金強：勿與ATM糾纏 留意智能車新能源
看淡高息債內房股
景順趙耀庭：歐股較美股折讓可增持
譚仔勝在知名度高
澳門交易所「無影」 先見上市公司商會 澳博實德稱未獲邀入會 3個月6業界協會成立
近年港上市澳企疏落 業界：債市較有發展空間
北交所新發諮詢文件 漲跌幅限三成
壹傳媒餘下4名董事全體辭任
拆解王維基無人店 結構如自動販賣機 大和：集團選項之一 未必符消費者口味
JobsDB伙「薯片叔叔」 攻線上人才培訓
星酒店服務供應商Vouch攻港 先伙凱悅系合作
富途：看好港A股期貨 勝星上市富時A50
傳感器測腦遊戲訓練 盼預防認障
代理商：擬製作風景內容 配合使用
張兆聰：華潤電力不適合再追貨
鄺翠玲：退休資金重組 迎超長退休歲月
環球經濟數據
金子：銷售增長佳 比亞迪牛證吼53500
張兆聰：中生製藥小注博見底
耀才：今年內地股巿「整頓年」
潘啓才：平保別人恐懼要貪婪
《幫你格價》：歐股看俏 基金選購有策略
沈永年：充滿歷史文化風情的潮州
趙海珠：歐央行會議成本周焦點
張玉峰：投資美股 先學懂看財報
陸振球：美金融股回購 可搭順風車
陸振球：美股港股毋須二擇其一
林少陽：老國企紅籌重獲市場青睞
技術取勝：聯想中線闖前密集交易區
謝偉銓：推動新界「城鎮化」 提升香港宜居度
李聲揚：買SPAC前應三思
徐家健：監管風暴殺到保險業？
艾雲豪：造星經濟是怎樣吃「飯」
蘇沛豐：刺激經濟措施料出台 海螺看高一線
李順威：美股利淡消息中上揚
劉思明：微盟走出谷底可看俏
何啟聰：看好博反彈 美團購21737
瑞銀亞洲：北交所定位不同 看好港交所購28000
摩根大通亞洲：趁高做淡 騰訊沽22349
周顯：朋友想買壹傳媒 看中資料庫
張佩儀：混合資產基金大拆解
王弼：風高浪急如何配置資產？
曾淵滄：分散投資二三線股
湯文亮：不求捐獻 只求依法繳稅
陳永傑：抗通脹要識保本增值
廖偉強：樓價高位上落爭持
布少明：居屋成交追落後
馬泰陽：一手盤激戰 二手高位爭持
芳菲主打2房 旺中帶靜
海逸豪園呎價破2.1萬後回落8%
長者亂投資 變輸棺材本
張玉峰：投資美股 先學懂看財報
【明報專訊】剛過去的美股財報周，為市場帶來不少驚喜，亦是推動美股屢創新高的動力。面對鋪天蓋地的財報以及相關新聞，不知道有多少散戶會認真研究當中的內容呢？
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鄺翠玲：退休資金重組 迎超長退休歲月
環球經濟數據
金子：銷售增長佳 比亞迪牛證吼53500
張兆聰：中生製藥小注博見底
耀才：今年內地股巿「整頓年」
潘啓才：平保別人恐懼要貪婪
《幫你格價》：歐股看俏 基金選購有策略
沈永年：充滿歷史文化風情的潮州
趙海珠：歐央行會議成本周焦點
張玉峰：投資美股 先學懂看財報
陸振球：美金融股回購 可搭順風車
陸振球：美股港股毋須二擇其一
林少陽：老國企紅籌重獲市場青睞
技術取勝：聯想中線闖前密集交易區
謝偉銓：推動新界「城鎮化」 提升香港宜居度
李聲揚：買SPAC前應三思
徐家健：監管風暴殺到保險業？
艾雲豪：造星經濟是怎樣吃「飯」
蘇沛豐：刺激經濟措施料出台 海螺看高一線
李順威：美股利淡消息中上揚
劉思明：微盟走出谷底可看俏
何啟聰：看好博反彈 美團購21737
瑞銀亞洲：北交所定位不同 看好港交所購28000
摩根大通亞洲：趁高做淡 騰訊沽22349
周顯：朋友想買壹傳媒 看中資料庫
張佩儀：混合資產基金大拆解
王弼：風高浪急如何配置資產？
曾淵滄：分散投資二三線股
湯文亮：不求捐獻 只求依法繳稅
陳永傑：抗通脹要識保本增值
廖偉強：樓價高位上落爭持
布少明：居屋成交追落後
馬泰陽：一手盤激戰 二手高位爭持
芳菲主打2房 旺中帶靜
海逸豪園呎價破2.1萬後回落8%
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