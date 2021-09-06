經濟
幫你格價

投資策略

《幫你格價》：歐股看俏 基金選購有策略

【明報專訊】今期封面故事景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，未來將會增持非美國資產，尤其是歐股，因其預測市盈率遠低於美股。但在香港並非所有證券行都能購買歐洲股票。即使能購買，每次交易佣金亦高達12歐元（約110港元）。此外，不少香港投資者對歐洲市况並不熟悉，此時選擇基金不但具分散風險的作用，入場門檻亦較低。

明報記者 黃清瑤

從本港可供認購的歐洲基金可見，回報較佳的基金，主要投資行業為工業及醫療健康，主要投資地區大多為英國、德國、法國。其中，安本標準 II - 歐洲小型公司基金（歐元）A的回報最為理想，由年初至今升26.08%，3年及5年表現分別為升63.36%及122.27%，明顯中長線表現都跑贏同業。公司主要投資於歐洲及英國股票市場上市的小型公司股份，目標是跑贏基準指數富時已發展歐洲小型市值股指數（歐元）。

表現較佳歐洲基金 重磅工業醫療健康

從基金報告可見，主要持股包括有Intermediate Capital Group（英：ICP），該公司為第三方基金及自有資本資產公司，主要為客戶提供靈活的資本解決方案，過去的服務對象包括有養老基金、保險公司的機構投資者，公司能為他們提供更高回報的另類投資策略。另外亦持有芬蘭零售集團Kesko（芬蘭：KESKOB）、德國製藥公司Dermapharm（德：DMP）等等。

小型公司股票流通性低風險高

與大型公司相比，小型公司股票的流通性普遍較低，而波幅亦較高，不過若分析團隊眼光獨到，可能會發掘到增長潛力較佳的企業。從基金每年回報來看，2016年及2018年分別錄得8.26%及17.39%虧損，不過2017年及2019年回報高於33%以上，2020年為24.74%。由此可見，公司投資風險偏高，宜加緊留意基金回報表現及適時獲利。

基金回報表現理想，因此基金管理費亦相對較高，在比較的歐洲基金之中，每年管理費普遍為1.25%至1.5%，而安本標準 II - 歐洲小型公司基金（歐元）管理費為1.8%，另未計及首次認購費、本地券商的認購費。

若投資者尋求派息較高的歐洲股息基金，安聯歐洲股息基金的年度化股息率高達5.44厘及屬於每月派息類別。不過，細看每年回報紀錄，會發現2016年回報為3.63%，2018年回報為負5.95%及2019年回報為負14.3%，在這些年份獲取利息，有可能是從本金分派。因此在購買基金前，投資者宜多作比較。

疫苗接種率高 帶動服務消費行業復蘇

對於歐洲市場應選購哪類型行業基金呢？投資者可從幾方面作考量，第一，投資地區方面，宜選擇新冠疫苗接種率較高的國家，根據上周五最新數據顯示，英國完成接種疫苗比率為64.9%、德國及法國為61%及意大利為61.8%。疫苗接種率較高將有助消費及服務行業復蘇。

第二，周期性行業包括必需消費、金融、工業、能源及原材料等，在去年疫情期間受重挫，隨着環球經濟復蘇，有望為這些行業帶來強勁增長。第三，留意昔日受惠流動性充裕的行業，市傳美國聯儲局可能於今年底縮減購債規模，而歐洲央行的緊急債券購買計劃（PEPP）將會2022年3月到期，屆時計劃會否延期相信會成為市場焦點。

東方匯理：奢侈品行業受中國需求影響

行業及板塊方面，東方匯理的研究報告指出，會專注於實力強勁的公司及着重選股。當中看好銀行業，因其估值吸引及能提供較大收益。此外，對能源板塊持中性看法，儘管目前估值處於低水平，但行業受累於全球推動新能源，以解決全球暖化問題及達到碳中和的目標等。另外公司亦指出會關注工業、醫療健康及電訊公司行業。報告又指出較看淡科技及奢侈品行業，前者行業估值偏高，後者受到中國奢侈品需求問題影響。

[幫你格價]

相關字詞﹕疫苗接種 全球暖化 新冠疫苗

上 / 下一篇新聞

疫下酒店改裝房間設施自救 多層牀鋪房變身1房 呎租逾40直逼私宅
疫下酒店改裝房間設施自救 多層牀鋪房變身1房 呎租逾40直逼私宅
外資上月連掃兩酒店共涉近14億
外資上月連掃兩酒店共涉近14億
工商舖買賣拉鋸 上月549成交按月跌逾一成
工商舖買賣拉鋸 上月549成交按月跌逾一成
本月不足一周新盤沽617伙 近上月全月一半 Wetland Seasons Bay加推123伙 折實均呎1.6萬
本月不足一周新盤沽617伙 近上月全月一半 Wetland Seasons Bay加推123伙 折實均呎1.6萬
十大屋苑周末12成交 兩周橫行
十大屋苑周末12成交 兩周橫行
奧陸蔡金強：勿與ATM糾纏 留意智能車新能源
奧陸蔡金強：勿與ATM糾纏 留意智能車新能源
看淡高息債內房股
看淡高息債內房股
景順趙耀庭：歐股較美股折讓可增持
景順趙耀庭：歐股較美股折讓可增持
譚仔勝在知名度高
譚仔勝在知名度高
澳門交易所「無影」 先見上市公司商會 澳博實德稱未獲邀入會 3個月6業界協會成立
澳門交易所「無影」 先見上市公司商會 澳博實德稱未獲邀入會 3個月6業界協會成立
近年港上市澳企疏落 業界：債市較有發展空間
近年港上市澳企疏落 業界：債市較有發展空間
北交所新發諮詢文件 漲跌幅限三成
北交所新發諮詢文件 漲跌幅限三成
壹傳媒餘下4名董事全體辭任
壹傳媒餘下4名董事全體辭任
拆解王維基無人店 結構如自動販賣機 大和：集團選項之一 未必符消費者口味
拆解王維基無人店 結構如自動販賣機 大和：集團選項之一 未必符消費者口味
JobsDB伙「薯片叔叔」 攻線上人才培訓
JobsDB伙「薯片叔叔」 攻線上人才培訓
星酒店服務供應商Vouch攻港 先伙凱悅系合作
星酒店服務供應商Vouch攻港 先伙凱悅系合作
富途：看好港A股期貨 勝星上市富時A50
富途：看好港A股期貨 勝星上市富時A50
傳感器測腦遊戲訓練 盼預防認障
傳感器測腦遊戲訓練 盼預防認障
代理商：擬製作風景內容 配合使用
代理商：擬製作風景內容 配合使用
張兆聰：華潤電力不適合再追貨
張兆聰：華潤電力不適合再追貨
鄺翠玲：退休資金重組 迎超長退休歲月
鄺翠玲：退休資金重組 迎超長退休歲月
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：銷售增長佳 比亞迪牛證吼53500
金子：銷售增長佳 比亞迪牛證吼53500
張兆聰：中生製藥小注博見底
張兆聰：中生製藥小注博見底
耀才：今年內地股巿「整頓年」
耀才：今年內地股巿「整頓年」
潘啓才：平保別人恐懼要貪婪
潘啓才：平保別人恐懼要貪婪
沈永年：充滿歷史文化風情的潮州
沈永年：充滿歷史文化風情的潮州
趙海珠：歐央行會議成本周焦點
趙海珠：歐央行會議成本周焦點
張玉峰：投資美股 先學懂看財報
張玉峰：投資美股 先學懂看財報
陸振球：美金融股回購 可搭順風車
陸振球：美金融股回購 可搭順風車
陸振球：美股港股毋須二擇其一
陸振球：美股港股毋須二擇其一
林少陽：老國企紅籌重獲市場青睞
林少陽：老國企紅籌重獲市場青睞
技術取勝：聯想中線闖前密集交易區
技術取勝：聯想中線闖前密集交易區
謝偉銓：推動新界「城鎮化」 提升香港宜居度
謝偉銓：推動新界「城鎮化」 提升香港宜居度
李聲揚：買SPAC前應三思
李聲揚：買SPAC前應三思
徐家健：監管風暴殺到保險業？
徐家健：監管風暴殺到保險業？
艾雲豪：造星經濟是怎樣吃「飯」
艾雲豪：造星經濟是怎樣吃「飯」
蘇沛豐：刺激經濟措施料出台 海螺看高一線
蘇沛豐：刺激經濟措施料出台 海螺看高一線
李順威：美股利淡消息中上揚
李順威：美股利淡消息中上揚
劉思明：微盟走出谷底可看俏
劉思明：微盟走出谷底可看俏
何啟聰：看好博反彈 美團購21737
何啟聰：看好博反彈 美團購21737
瑞銀亞洲：北交所定位不同 看好港交所購28000
瑞銀亞洲：北交所定位不同 看好港交所購28000
摩根大通亞洲：趁高做淡 騰訊沽22349
摩根大通亞洲：趁高做淡 騰訊沽22349
周顯：朋友想買壹傳媒 看中資料庫
周顯：朋友想買壹傳媒 看中資料庫
張佩儀：混合資產基金大拆解
張佩儀：混合資產基金大拆解
王弼：風高浪急如何配置資產？
王弼：風高浪急如何配置資產？
曾淵滄：分散投資二三線股
曾淵滄：分散投資二三線股
湯文亮：不求捐獻 只求依法繳稅
湯文亮：不求捐獻 只求依法繳稅
陳永傑：抗通脹要識保本增值
陳永傑：抗通脹要識保本增值
廖偉強：樓價高位上落爭持
廖偉強：樓價高位上落爭持
布少明：居屋成交追落後
布少明：居屋成交追落後
馬泰陽：一手盤激戰 二手高位爭持
馬泰陽：一手盤激戰 二手高位爭持
芳菲主打2房 旺中帶靜
芳菲主打2房 旺中帶靜
海逸豪園呎價破2.1萬後回落8%
海逸豪園呎價破2.1萬後回落8%
長者亂投資 變輸棺材本
長者亂投資 變輸棺材本