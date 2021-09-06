耀才：今年內地股巿「整頓年」

面對內地一系列監管政策，耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬接受訪問時表示，政策對股市影響僅屬心理層面，他舉例表示，「內地限制未成年人士，每周只可打機3小時，騰訊控股（0700）股價應聲下跌，但騰訊的收入又點會靠小朋友？」他認為今年是內地的「整頓年」，去年在疫情影響下，內地要配合社會環境走向，不少資金流入股市，以致股市比實體經濟走得更前。

去年內地股市超前實體經濟

內地着重實體經濟發展，香港亦要跟隨，相信年內港股仍會波動，許繹彬繼續表示，去年科技股及沒有盈利的生物科技股熱炒，中央要打壓炒風；同時，「滴滴出行（DIDI）一事令中國政府留意到大數據可以造成許多私隱問題，這是美國股市熱炒，內地要遏止過分炒風的一個大背景。」

環保風力光能等行業不受打壓

許繹彬續稱，傳統上，10月為股災月，在此之前投資者應短炒為主，屆時觀察情况再作部署。如要選擇較穩建的股票，他會建議買入港交所（0388），「現時中美金融科技戰，中概股多會回流香港上市，即使今年新股市場不似去年熱炒，但港交所都會收上市費，而且可以在港交所上市的公司所要求的門檻較納指高，上得到都是『好嘢』！」他預計，內地不會打壓環保、風力、光能等行業，事實上，氣候暖化問題是全球共識，故多國政府會增加投入資源，在內地出現打壓風險不大。

今年是整頓年，市場變幻莫測，投資者亦不敢輕舉妄動，對證券行而言會是充滿挑戰的一年。不過，耀才業務未有因此受到影響，9月13日至14日，公司會舉行招聘會，預期招聘50名至100名員工。「去年業績開戶量高，未來會繼續強化手機App，市况好要思考如何突圍而出，市况欠佳更要播吓種子，令種子發芽以穩守突擊」。

市場變幻莫測 證券行充滿挑戰

耀才於1995年成立，2014年研發快的網上交易系統及手機應用程式，2019年推出耀才「寶寶」、「豆豆」，目前手機應用程式下載人數為35萬人，客戶數量為50萬人。公司於全港共有14間分行，於偏遠地區如元朗、天水圍會有流動宣傳車。

[記者：黃清瑤 財星專訪]