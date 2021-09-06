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傳感器測腦遊戲訓練 盼預防認障

【明報專訊】雖然認知障礙症並非正常的老化過程，但其發病風險會隨着年齡增加，每年長5歲，就上升一倍，令每個成熟社會都面對這個問題。有公司從日本引入一款裝置，利用近紅外線技術來量度長者腦前額的血流量，配合遊戲化訓練，希望有助預防或延緩認知障礙症出現。

明報記者 薛偉傑

攝影 李紹昌

衛晉創新科技業務規劃及創新經理鍾啟斌表示，日本東北大學腦科專家川島龍太教授和日立集團在10年前開始研究，利用近紅外線技術來量度長者腦前額血流量，從而了解其認知能力和腦部健康情况，以達到預防或延緩認知障礙症出現。

2017年，日立集團旗下Hitachi High-Tech Corporation和東北大學合作成立NeU Corporation（後者不佔股份），專門負責項目。到2018年12月，NeU開始量產由川島龍太及其團隊研發的大腦傳感器ExBrain XB-01。隨後，產品在日本、美國、中國內地都推行過一些先導計劃，亦已經有一些機構用戶甚至個人用戶購買。該公司於2019年底在網上搜尋到產品資料，聯絡日立集團，成為代理商，並在幾個月前引入香港。

測腦前額血流量 得知大腦活躍程度

鍾啟斌表示，ExBrain XB-01應用程式Active Brain CLUB包括記憶力、反應力及抑制力的遊戲，設有多個水平。長者將這個裝置戴在前額，在手機或平板電腦上玩這3類遊戲時，這個裝置利用近紅外線量度長者腦前額血流量，從而得知其大腦的活躍程度（血流量愈高，代表愈活躍），遊戲亦會為長者計分。

公司早前和香港基督教培道聯愛會莊重文敬老中心合作，邀請12名年齡介乎65至91歲長者參與研究計劃，每星期兩次短暫使用XB-01作遊戲訓練，為期兩個月。在計劃前後，每名長者都會接受「簡短智能測驗」（Mini-mental State Examination, MMSE）、「路徑描繪測驗」（Trail Making Test, TMT）及大腦年齡測試，以觀察他們在訓練期前後的表現。

結果，兩個月後，大部分參加計劃的長者在3項測試中的表現都有進步，其中有10名長者在MMSE取得的分數上升。有9名長者完成TMT所需的時間減少，其中以85至91歲幾名長者的進步最明顯。在大腦年齡測試中，亦有11名長者顯示出其大腦年齡比之前年輕。

另外，這12名長者在遊戲訓練時獲得的分數及XB-01檢測到的腦活躍程度，全部記錄下來。將訓練初期和後期數據相比，他們在記憶力、反應力及抑制力這3類遊戲的得分全部上升，平均升幅達五成。他們在遊戲期間的腦活躍度全部上升，其中以玩記憶力遊戲和抑制力遊戲時的腦活躍度升幅較大，差不多達到六成。

鍾啟斌指出，對於用戶來說，玩遊戲時的腦活躍度高，勝過在遊戲得分高但腦活躍度低。因為玩遊戲始終有可能因為玩得多而出現反射作用，因而取得高分，但用腦不多。他建議，用戶除戴住XB-01來玩其應用程式遊戲外，亦可以嘗試戴住這裝置來從事各種其他活動。不論是體感遊戲、棋類遊戲、睇電視，甚至和家人朋友傾偈都可以，只要活動期間的腦活躍度夠高就是好事。

程式內Brain Meter會以顏色顯示實時腦活躍度，以顏色分佈顯示一個時段內的腦活躍度。因為哪些活動的腦活躍度較高，用戶要自己嘗試才能夠知道。暫時來說，生產商NeU Corporation較傾向讓輕度認知障礙症患者或者尚未確診患上認知障礙症的人使用這產品。參加上述計劃的12名長者暫時全部未患上認知障礙症，但個別有出現一些早期認知障礙症的症狀。

每部售價逾3000元 包戶口首年年費

鍾啟斌稱，ExBrain XB-01每部售價3000餘元，包括一個戶口第一年年費。若社福機構希望一部機讓多名長者共用，可以付費加開戶口，具體收費視乎戶口數目而定。在訪問前，公司已向本地4家間長者日間護理中心合共出售約20部。通常每家中心每部機都會開設4至8個戶口；另有一些醫院正在考慮中。

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