富途：看好港A股期貨 勝星上市富時A50

冀下半年監管風暴影響減

中國A股指數期貨合約將於下月18日推出，以MSCI中國A50互聯互通指數為標，追蹤50隻通過滬深港通交易的主要滬深股票表現。鄔必偉表示，A股指數期貨對於現在中國經濟的代表程度高於富時A50期貨，原因是富時A50屬市值加權指數，金融及地產業佔指數總市值六成，而近年市場更熱衷於新經濟公司，相信A股指數期貨更有均衡行業代表性。鄔又指，港交所現貨及期貨市場非常完備，A股指數期貨直接追蹤滬深港通交易的A股，可形成有效的對冲機制。

鄔必偉提到，近年愈來愈多客戶透過旗下手機應用程式「富途牛牛」投資美股，當中大多是年輕人，正股交易佔交易額的六成，當中高增長的中美科技股是大熱。被問到中美監管風波有否減弱了投資者對中概股的投資意欲，鄔稱「還好」，他指根據過往數據，中概股交易量只佔富途美股交易量約15%，就算出現下跌也對整體影響不大。鄔續表示，監管打擊下中概股紛紛赴港上市，對港國際金融中心地位有很大幫助，亦有助提升富途的業務，惟他仍期望下半年有關的監管消息對股市影響能獲得改善。