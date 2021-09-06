拆解王維基無人店 結構如自動販賣機 大和：集團選項之一 未必符消費者口味

明報記者 周綺琪

HKTVmall 現時已穩坐本港電商「一哥」之位，香港科技探索隨即轉戰科技生意，去年開設Shoalter Technology，專攻技術輸出，繼與I.T合辦全新網店「EESE」，上月初更表示已提交無人商店的專利申請，預計首間門店最快明年上半年在歐洲面世。

在App選購產品 再於店內提貨

以往其他科企發展的無人店，主要透過在店內設置大量攝像鏡頭及感應器運作，最終因技術未成熟、偷竊及侵犯私隱等因素未能成功。而據公司向投資者解釋，Shoalter發展的無人商店改為以類似「自動販賣機」模式、24小時運作，顧客需預先在App中選購產品，其後再於店內提貨。由物流至上架均全自動化進行，並可存放多達2000個SKU（庫存單品），較一般便利店僅可容納800個SKU多出1.5倍（見圖）。

每部無人店售賣機成本達300萬

據集團透露，每部無人店售賣機資本開支約200萬至300萬元，大和分析師黎家禧發表報告估計，以初步開設10家無人店計算，相當於在2021至2022年度須投入約3000萬至5000萬元。

不過，報告認為，自動販賣機式的設計，不符大部分客戶在便利店閒逛購物的模式，加上店舖物流及維護成本亦可能高於預期，因此暫不認為無人商店的業務能為集團帶來任何盈利貢獻。惟黎家禧認為，這種持續創新亦可作為集團作為科技發展平台的另一個示範作。

此外，報告指出，HKTVmall 現時已成為「現金牛」，可提供資金發展集團其他新業務，加上Shoalter上月宣布，與印尼著名健康及保健產品供應商PT Karya Hasta Dinamika（PT KHD）作少數股權策略性投資，為網購平台KALCare omni-channel提供電商軟件，證明Shoalter有能力發展海外市場，加上PT KHD於當地市場具巨大影響力，有助集團爭取進軍包括台灣及其他亞太地區市場。