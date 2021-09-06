澳門交易所「無影」 先見上市公司商會 澳博實德稱未獲邀入會 3個月6業界協會成立

明報記者 陳偉燊

翻查澳門最新公證署公告顯示，自今年5月至7月已有6個與上市公司、金融及基金界的商會成立，其中包括成立澳門上市公司商會，擬招攬上市公司主席、高級管理層，以及與上市公司業務相關的專業人士入會。根據公開章程，商會為非牟利團體，成立旨在推動企業間相互協調、資訊溝通和業務合作；並為澳門上市公司及有意上市的企業提供意見交流，以至推動澳門現代金融發展。不過，章程未有提供發起人及基本成員資料。

馬浩文：澳發展股市較難

澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝、實德副主席馬浩文及建鵬主席龔健兒接受訪問時均說，未聽聞澳門上市公司商會，亦未有受邀入會。蘇樹輝表示，澳門發股市與否還是看市場需求，現時所見澳門更適合發展債市。馬浩文則說：「無（被邀請入澳門上市公司商會）呀！我估佢哋會搵啲經常駐澳嘅上市公司高層啩！」，他不諱言在澳門發展股市較難，預期澳門會主力推動債市及保險。

法律界：修訂博彩法更重要 「幾時到股市」

澳門經濟法律學會會長、大律師何金明接受本報訪問時表示，近年除澳門上市公司商會之外，新成立而與金融業界有關的協會起碼有十個八個之多。

他說，在澳門成立社團沒有規定交代成立詳情的時限，因此難以得知這些新協會的幕後操手身分。現時最令業界關注的，始終是可能在橫琴成立的澳門證券交易所何時「拍板」，並估計澳門股票市場未有新消息與疫情不無關係。

何金明認為，對於澳門而言新修訂博彩法更重要，「幾時輪到澳門股市」。在推動股市條件方面，他稱業界亦正等待會計制度改革，是參照上海及深圳股市採納的內地會計機制，抑或與香港一樣採納國際準則。同時人材不足下，他估計澳門要從外引進人才配合金融業發展。他又表示，「澳門始終是自由市場，在合法進出下對資金往來並無限制，有利股市發展」，並相信成立股市，可對現有市場帶來補足作用，有條件發展成具特色的市場。本報翻查資料更顯示，海通證券（6837）旗下葡萄牙投資銀行海通銀行，近期在澳門設分支，成為當地首家落戶的投行。