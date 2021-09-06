經濟
新股巡禮

譚仔勝在知名度高

【明報專訊】那碗麻辣湯底，加上土匪雞翼固然令不少香港人食上癮，但可能更重要的是，那股獨特的「鄉音」才令香港人倍覺親切。香港知名連鎖食肆、經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際（下簡稱「譚仔」）計劃上市，消息指集資約7.8億元，獨家保薦人國泰君安國際。

撰文 旻晞

外電早前報道，譚仔將於本月初上市聆訊，或有機會爭取於本月招股。譚仔米線、三哥對香港人來說絕不陌生。兩家連鎖食肆先後於2017年5月及7月，被日本的「丸龜製麵」母公司東利多控股以分別10億元及11.1億元全面收購，重組成譚仔。假設傳聞中的集資額相當於已擴大後股本的25%，即目前譚仔的估值大約31億元。

截至今年4月7日，譚仔合共經營148間餐廳，包括覆蓋全港18區的72間譚仔餐廳及72間三哥餐廳、中國內地深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間三哥餐廳。研究機構歐睿按2019年餐廳數目，將譚仔列為亞洲粉麵專門店的第1位。

傳集資7.8億 公司估值約31億

譚仔、三哥的招牌菜式毋用多介紹，集團從配料、湯底、辛辣程度、小食及飲料可供選擇及按個人口味定制，提供多種食品組合。而為了令集團迅速擴充，同時能維持服務、食物質素不變，集團第三方共同開發不同種類的烹飪設備；設立中央廚房提供半加工材料，處理湯底、醬汁、醃料及其他食材，重視高度標準化業務模式，促使分店數目快速增長。

按歐睿資料，香港休閒餐廳市場按收益計算，預測將由2019年的679億元按複合年增長率約1.5%增加至2024年的733億元。尤其是，香港快速休閒餐廳市場按收益計算，預測將由2019年的229億元按複合年增長率約2.1%增加至2024年的254億元，有增長、但增速緩慢，某程度反映本地餐飲市場的高度飽和。

逐步拓展日本澳洲等國際市場

故集團於初步招股文件亦透露，計劃逐步拓展至國際市場，包括日本及澳洲，主要是認為日本顧客習慣將麵食作為主餐，口味上亦頗接近集團的招牌菜式，如麻辣調味等；至於澳洲則因為中國人口不斷增長，亞洲菜式亦愈受澳洲顧客歡迎。集團指出，計劃於2022年至2024年3月底前，於中港兩地、新加坡、日本及澳洲開設合共163家分店，當中日本及澳洲分別開設25家及15家，估計總成本6.53億元。

業績表現方面，譚仔近年雖急促發展，但卻遇上新冠疫情，盈收表現受到直接打擊。截至去年底9個月，集團收入12.98億元，按年微跌0.5%（見圖1）。每間餐廳日均收益為3.69萬元，按年下跌16%，反映了於疫情期間，分店數目增加無助推高整體收入。純利2.3億元，按年升近33%。但其實扣除期間新加坡及香港政府給予的防疫基金補貼、及業主給予的租金寬免合共約1.35億，期間實際盈利9300萬元，按年跌近五成。

疫情影響收入 積極拓外賣生意

值得注意的是期間集團「手續費用」這成本項目急升1.3倍達3700萬，相當於收入的2.8%，這費用原來指網上送餐平台完成訂單後收取的費用、及集團於餐廳提供的電子付款方式。事實上，去年底止9個月，譚仔外賣收入佔總收益的47%。外賣多了，來自包裝及耗材的成本亦因而急升85%至3464萬元，相當反映疫情下港人用餐習慣的改變，亦反映一家兼營外賣的食肆若本身店舖客流減少、欲以外賣彌補盈利也未必能如願。

再看本地目前掛牌的連鎖快速休閒餐廳，「龍頭」大家樂（0341）、又或是大興（6811）、大快活（0052）等，近月股價均表現平平，自6月底至上周四止（即踏入下半年），三家公司股價期間分別下跌12%、26%及1.3%。

估值方面（見圖2），目前太興市盈率13.6倍、股價表現較佳的大快活也才15.0倍，市值最大的大家樂則達22.7倍。估計譚仔招股，市盈率介乎15至20倍較為合理。

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