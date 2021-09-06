經濟
封面故事

景順趙耀庭：歐股較美股折讓可增持

【明報專訊】美國公布8月份通脹率按年升5.4%，按月升0.5%，巿場猜測在通脹升溫的情况下，或會促使美國聯儲局加息，並抑制股票投資收益率。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭在接受訪問時表示，預期美國通脹情况會在明年消散。不過由於歐股估值較美股有較大折讓，會增持歐洲及英國股票。至於美股投資方面，在經濟及盈利增長緩和的情况下，會出現波動及調整，此時風險資產會較值博。

不少市場人士預測，認為美國通脹率會持續上升，企業盈利將會減少，惟趙耀庭持相反意見，並解釋與疫情爆發前相比，美國核心個人消費支出（PCE）物價指數上升1.6%，當中二手車、餐廳及醫療保健通脹率佔整體一半，以上行業價格在應對疫情時受到暫時性影響，他預計這些類別的通脹將在明年消散，整體通脹率上升亦會有所緩和。美國聯儲局早前表明有望將平均通脹率維持於2%的水平，惟由於當局很可能在今年底進行縮減購債規模（Taper），以及將利率維持於接近零息水平，以支持美國勞動市場復蘇。因此預期，未來在經濟重啟及供應不足的情况下，會引致通脹水平高於美國聯儲局的2%目標。

通脹升溫情况明年消散

對於未來的市况，趙耀庭續稱，Delta變種病毒會持續拖累主要經濟體的服務業發展，並驅使未來幾個季度經濟增長放緩，不過他對疫苗接種率高的國家經濟持樂觀看法，並解釋，「歐美國家接種率高，加上寬鬆貨幣政策及財政措施支持，相信會帶動消費反彈及促使經濟重拾增長，惟變種病毒或令反彈程度低於上半年」。

人行有可能下調存款準備金

趙耀庭續表示，亞太地區在疫情上採取「清零」政策，並依賴出口貿易帶動經濟，相信在環球需求弱勢下，未必有太大幫助。今年7月，中國疫情爆發並再度封城，都打擊了消費者信心，亦可見過去數月中國經濟增長放緩。而內地去槓桿政策不但影響房地產行業發展，同時亦影響房地產及工業行業的固定資產投資。趙耀庭估計，未來中國人民銀行有可能宣布下調存款準備金率（RRR），以及發行地方債以支持基建行業投資；與此同時，會繼續與內地銀行洽談，以確保年內貸款保持穩定增長。在信貸脈衝（Credit Impulse）帶動下，有望支持中國今年第四季及明年第一季經濟發展。

增持周期股票

在此情况下，投資者應如何部署呢？趙耀庭表示，由於疫苗推出加上較高的家庭儲蓄比率，相信會推動消費行業發展，因此他的投資組合中會增持美國周期性股票。除此之外，由於預期下半年美國經濟增長會稍遜於上半年、企業盈利增長緩和，加上Delta變種病毒帶來的風險，因此相信會為美股帶來波動及部分股票出現短線調整，投資者可把握時機入市。

除增持周期性股票，他指出，以下幾個原因將會尤其利好風險資產，第一，如美國聯儲局所指出，現時的通脹情况僅屬短暫。第二，預期美聯儲會有足夠時間來讓投資者適應縮減購債規模(Taper)。第三，在近日的Jackson Hole全球央行年會上，美聯儲局主席鮑威爾表明利率會維持寬鬆。第四，美股最大風險是變種病毒，繼而影響消費及服務行業。

聯儲不急於收水 利好風險資產

對於現時美國股市三大指數持續創新高，他表示，仍看好美股前景，但會將部分投資轉向於非美股如歐洲及英國股票。「儘管美股有強勁基本面，如較強還債能力及高流動性等，但其他市場的估值更為吸引，如歐股比美股有較大折讓，MSCI歐元區股票的12個月預估市盈率徘徊10倍至15倍；MSCI美國（股票）則為21.5倍。」

經濟持續增長的情况下，他認為投資者可承受更高風險以獲取回報，選股上會看好房地產及工業金屬。至於固定收益方面，會選擇高息及投資級別債券，相信可跑贏政府債券。從投資地區來看，可見不少資金從新興市場流入成熟場，因此繼續看好歐洲市場。

[封面故事]

相關字詞﹕耀才 Delta變種病毒

上 / 下一篇新聞

疫下酒店改裝房間設施自救 多層牀鋪房變身1房 呎租逾40直逼私宅
疫下酒店改裝房間設施自救 多層牀鋪房變身1房 呎租逾40直逼私宅
外資上月連掃兩酒店共涉近14億
外資上月連掃兩酒店共涉近14億
工商舖買賣拉鋸 上月549成交按月跌逾一成
工商舖買賣拉鋸 上月549成交按月跌逾一成
本月不足一周新盤沽617伙 近上月全月一半 Wetland Seasons Bay加推123伙 折實均呎1.6萬
本月不足一周新盤沽617伙 近上月全月一半 Wetland Seasons Bay加推123伙 折實均呎1.6萬
十大屋苑周末12成交 兩周橫行
十大屋苑周末12成交 兩周橫行
奧陸蔡金強：勿與ATM糾纏 留意智能車新能源
奧陸蔡金強：勿與ATM糾纏 留意智能車新能源
看淡高息債內房股
看淡高息債內房股
譚仔勝在知名度高
譚仔勝在知名度高
澳門交易所「無影」 先見上市公司商會 澳博實德稱未獲邀入會 3個月6業界協會成立
澳門交易所「無影」 先見上市公司商會 澳博實德稱未獲邀入會 3個月6業界協會成立
近年港上市澳企疏落 業界：債市較有發展空間
近年港上市澳企疏落 業界：債市較有發展空間
北交所新發諮詢文件 漲跌幅限三成
北交所新發諮詢文件 漲跌幅限三成
壹傳媒餘下4名董事全體辭任
壹傳媒餘下4名董事全體辭任
拆解王維基無人店 結構如自動販賣機 大和：集團選項之一 未必符消費者口味
拆解王維基無人店 結構如自動販賣機 大和：集團選項之一 未必符消費者口味
JobsDB伙「薯片叔叔」 攻線上人才培訓
JobsDB伙「薯片叔叔」 攻線上人才培訓
星酒店服務供應商Vouch攻港 先伙凱悅系合作
星酒店服務供應商Vouch攻港 先伙凱悅系合作
富途：看好港A股期貨 勝星上市富時A50
富途：看好港A股期貨 勝星上市富時A50
傳感器測腦遊戲訓練 盼預防認障
傳感器測腦遊戲訓練 盼預防認障
代理商：擬製作風景內容 配合使用
代理商：擬製作風景內容 配合使用
張兆聰：華潤電力不適合再追貨
張兆聰：華潤電力不適合再追貨
鄺翠玲：退休資金重組 迎超長退休歲月
鄺翠玲：退休資金重組 迎超長退休歲月
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：銷售增長佳 比亞迪牛證吼53500
金子：銷售增長佳 比亞迪牛證吼53500
張兆聰：中生製藥小注博見底
張兆聰：中生製藥小注博見底
耀才：今年內地股巿「整頓年」
耀才：今年內地股巿「整頓年」
潘啓才：平保別人恐懼要貪婪
潘啓才：平保別人恐懼要貪婪
《幫你格價》：歐股看俏 基金選購有策略
《幫你格價》：歐股看俏 基金選購有策略
沈永年：充滿歷史文化風情的潮州
沈永年：充滿歷史文化風情的潮州
趙海珠：歐央行會議成本周焦點
趙海珠：歐央行會議成本周焦點
張玉峰：投資美股 先學懂看財報
張玉峰：投資美股 先學懂看財報
陸振球：美金融股回購 可搭順風車
陸振球：美金融股回購 可搭順風車
陸振球：美股港股毋須二擇其一
陸振球：美股港股毋須二擇其一
林少陽：老國企紅籌重獲市場青睞
林少陽：老國企紅籌重獲市場青睞
技術取勝：聯想中線闖前密集交易區
技術取勝：聯想中線闖前密集交易區
謝偉銓：推動新界「城鎮化」 提升香港宜居度
謝偉銓：推動新界「城鎮化」 提升香港宜居度
李聲揚：買SPAC前應三思
李聲揚：買SPAC前應三思
徐家健：監管風暴殺到保險業？
徐家健：監管風暴殺到保險業？
艾雲豪：造星經濟是怎樣吃「飯」
艾雲豪：造星經濟是怎樣吃「飯」
蘇沛豐：刺激經濟措施料出台 海螺看高一線
蘇沛豐：刺激經濟措施料出台 海螺看高一線
李順威：美股利淡消息中上揚
李順威：美股利淡消息中上揚
劉思明：微盟走出谷底可看俏
劉思明：微盟走出谷底可看俏
何啟聰：看好博反彈 美團購21737
何啟聰：看好博反彈 美團購21737
瑞銀亞洲：北交所定位不同 看好港交所購28000
瑞銀亞洲：北交所定位不同 看好港交所購28000
摩根大通亞洲：趁高做淡 騰訊沽22349
摩根大通亞洲：趁高做淡 騰訊沽22349
周顯：朋友想買壹傳媒 看中資料庫
周顯：朋友想買壹傳媒 看中資料庫
張佩儀：混合資產基金大拆解
張佩儀：混合資產基金大拆解
王弼：風高浪急如何配置資產？
王弼：風高浪急如何配置資產？
曾淵滄：分散投資二三線股
曾淵滄：分散投資二三線股
湯文亮：不求捐獻 只求依法繳稅
湯文亮：不求捐獻 只求依法繳稅
陳永傑：抗通脹要識保本增值
陳永傑：抗通脹要識保本增值
廖偉強：樓價高位上落爭持
廖偉強：樓價高位上落爭持
布少明：居屋成交追落後
布少明：居屋成交追落後
馬泰陽：一手盤激戰 二手高位爭持
馬泰陽：一手盤激戰 二手高位爭持
芳菲主打2房 旺中帶靜
芳菲主打2房 旺中帶靜
海逸豪園呎價破2.1萬後回落8%
海逸豪園呎價破2.1萬後回落8%
長者亂投資 變輸棺材本
長者亂投資 變輸棺材本