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看淡高息債內房股

【明報專訊】蔡金強在多個行業中看淡高息債及內房股。他擔心內房股會泡沫爆破，特別近期消息多多的中國恒大（3333），恒大估計負債數額達數千億元人民幣，並存在「貸款違約風險」，萬一該企業破產將會連累其他企業，特別高息債市場。以往私人銀行客戶買了很多高息債，而高息債集中在石油及內房企業，而印度及印尼違約率更高，故偏好高收益債的投資者最好暫避風險。

當問及傳統行業中本港銀行股或是內銀股較吸引，他直指香港銀行及內銀本質不一樣，其中內銀要看國家政策，但同樣地「食之無味」。當然不少投資者喜愛其穩定派息率，其中他較看好招行（3968），因為其有資產管理，雖在4至5年前仍借貸給內房企業，但近期已與該類企業「脫離關係」。至於恒生（0011）集中在本地市場，增長空間有限，但其派息率穩定，而中銀香港（2388）及恒生屬不錯選擇。

可再生能源比例增 看好潤電

此外，蔡認為中國電力也是可以留意行業，或者散戶以為中國的電力公司前景很不濟，但他表示，大家應該對其有很大誤會，其實已不知不覺轉型，大和發表研究報告便指華潤電力（0836）早前公布其再生能源業務擴張計劃，今年公司的預期市帳率將在0.5倍水平，認為潤電估值吸引，而該行預期，燃煤發電需求巨大及風能發電強勁復蘇，而去年基數亦較低，料將部分抵消今年上半年煤價上升的不利影響，對盈利的影響有限，亦預期於2025年再生能源業務將佔公司帳面價值約60％，將佔盈利約90％。雖然其估值較貴，由於過去被人遺忘了，不少大型基金沒有太多貨，反而有其吸引力。

雖然，有人認為美股位高勢危，但蔡金強不認為美股會步入熊市，不過高度集中幾十隻股份做好，難以發掘被市場遺忘股份，故投資者宜集中留意20至30隻股份，近期他偏好蘋果公司（AAPL）及Tesla（TSLA），他對美股前景仍樂觀。

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