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奧陸蔡金強：勿與ATM糾纏 留意智能車新能源

【明報專訊】港股近期受到外圍消息影響，出現異常波動，單日轉向或急瀉等情况頻頻出現，不少散戶可能飽食驚風散。作為多年得獎基金經理、最近更出版了投資書《順流逆流》的奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強就認為，波動市况中最好分散投資，例如美股、港股及A股各佔三分之一，除可以分散風險，也不用日日受好或壞消息影響。他今年看好電動車及芯片股，而科網股ATM（阿里巴巴、騰訊和美團）則抱較中性看法，強調不應再與其「糾纏」，並認為大家不妨留意智能車及新能源股。

明報記者 龍彩霞

蔡金強最近出席扶輪社慈善演講活動作演講嘉賓時，開場白已講出近期投資者最關心的問題，一是國策推行「共富」會否影響投資者信心？二是ATM前景如何？三是恒大（3333）會否破產？最重要看好哪類股份？現時波動市况下是否應「斬腳指避風頭」？蔡金強指波動市亦有波動市策略，如果不想坐過山車，不妨分散投資，雖然市場擔心美股見頂，但蔡金強卻認為美股只會調整，如果出現熊市，會拖累港股及A股市場。他的持倉現時是美股、港股及A股都有，均衡組合以避免在波動市中「暈船浪」。

美股港股A股各佔1/3

雖然，蔡金強認為ATM很難升，但投資者可以在其他行業尋找機會，也要捉緊國策尾巴，又認為習近平主席指中國積極實踐《巴黎氣候協議》，到2030年中國的非化石能源佔一次能源消費（primary energy consumption）比重將達到25%左右，森林蓄積量則將比2005年增加60億立方米，風能、太陽能發電總裝機容量將達到12億吉瓦（gigawatts）以上。並爭取在2060年前實現碳中和。

因應國策轉變，碳中和及新能源是大潮流，蔡金強表示，投資組合必備。他認為智能汽車領域將是消費電子下一重要戰場。以蘋果（AAPL）、華為、小米（1810）為代表的硬件公司正積極佈局智能汽車行業，並對傳統廠商造成衝擊。而傳統車廠也奮起直追，破釜沉舟，吉利（0175）也要轉型。

在智能電動汽車是百家爭鳴，硬件、軟件公司、傳統車廠、造車新勢力、手機代工廠，甚至鋼鐵巨人。蔡金強覺得智能電動汽車將複製手機品牌「勝者為王」，汽車未來或整合為5至6個頭部玩家。以往2000至2017年間手機從一兩百家，最終僅剩5至6家主要廠商。智能手機最終整合為三星（韓：005930）、蘋果、小米、Oppo、vivo等幾家頭部廠商，行業頭部公司逐漸穩固，頭六家手機公司佔據全球82%的手機出貨量市場份額。目前，智能汽車行業的格局分散，但長期可能也將整合。隨着汽車工業向信息化浪潮的背景下轉變，以及Tesla（TSLA）等新能源汽車廠商的衝擊下，汽車品牌在長遠未來有可能發生整合，但由於迭代速度慢於手機，整合速度也將相對較長。他看好Tesla、大眾及吉利（0175），最後能勝出的可能也就這6至8家，中國的造車新勢力如小鵬（XPEV）、蔚來（NIO），中國傳統車企中，蔡金強看好吉利或華為有機會復活。而也等待蘋果公司出相關車款。

「共同富裕」只是財富再分配政策

「共同富裕」只是財富再分配政策，也是因應全球乃至中國日益嚴重的貧富懸殊大問題。

近期，中央倡導「共同富裕」理念，令投資者感到不安，蔡金強認為背後的邏輯是「中央想解決貧富懸殊問題，一方面令社會更加穩定，另一方面也讓社會資源更多的集中在政府鼓勵推動的領域」，這事實上與西方政府加稅務求做到「劫富濟貧」，以令社會較為和諧的概念相似。蔡金強稱，未來兩三年歐美甚至全世界大部分國家也會祭出類似方案，只是中央有些直白。

事實上，在2008年金融危機之後，各國政府在美國帶頭下毫無底線的「放水」，令錢只掌握在極少數人極少數公司手上，貧富懸殊問題日益嚴重，社會也日趨不穩，再加上疫情令社會更不安，共同富裕也好，對龍頭公司或者富豪加稅也好，多是令社會資源再分配。不過，由於市場對「共同富裕」的聯想太多，故相信要待市場消化或需最少3個月。在波動市况下，他建議大家不要太敏感，只要大方向不變，中間波動便不用擔憂。而貧富懸殊才是社會乃至全球不穩定的病灶。

為何對科網股先開刀？蔡金強直言，因為這個行業最賺錢，也是中國現在最有實力和財力的行業。雖然近期ATMJ（ATM再加京東）較為波動，但他仍然認為新經濟股仍是帶動股市的龍頭，只不過龍頭從以前的科網ATMJ變成今日的新能源、電動車、智能製造。至於A股的滬深綜合指數變動不大，但其創業板則值得大家留意，A股與美股的分別是美股長青的股票周期可以達30至40年，但A股表現會一浪浪向上，每幾年便換一批龍頭股。畢竟中國社會經濟仍處較為波動的上升期，現在，最得令的龍頭板塊是新能源、電動車、智能製造，軍工等，充滿活力及機遇。回顧10年來（2011到2021年），深圳創業板總市值從2011年的7320億元（人民幣，下同）增長到今年7月時逾13萬億元，創業板公司平均市值也從48億元增至現在的132億元，增幅分別達18倍和2.8倍之多。

看好A股寧德時代通威股份

蔡金強雖然很少推介個股，但仍然坦言偏好創業板市值一哥寧德時代（深：300750）；該公司業務主要為中國電池製造和技術，其受惠於中國電動汽車市場快速增長，在電池和新能源汽車製造商股票持續做好下，寧德時代今年以來股價持續攀升，有大行國信證券指出，其技術持續提升維持競爭力，與Tesla的合作，更令寧德時代增長加速。

他又指另一隻A股隆基（深：601012）也有4000多億人民幣市值，而比亞迪（1211）也逾8000億港元，故不存在流通量問題。因此不要再與科網股ATM糾纏，應該盡快捕捉新能源及智能車等新板塊及機遇。

他也看好新能源，而風能及太陽能行業也是可以留意。雖然香港上市有鋰電的上游鋰礦新特能源（1799），但該股前景一般，而香港上市以營運商為主，故投資者要小心選擇。但他建議可以留意A股投資機會，如通威股份（深：600438）及大全能源（滬：688303）。

科技消費行業已屬「明日黃花」

雖然，寧德時代、台積電（台：2330）等「股王」年內累升不少，但蔡金強認為這一批「白馬股」，仍然有能力在未來一兩年繼續向上，「唔係睇到天長地久，但未來一年幾唔會太過大鑊」。除了寧德時代因在電池生產擁有領導地位，令蔡金強對其抱有信心的原因，另一利好是目前不少長線基金前十持倉均沒有寧德時代的倉位，大多數仍然持有騰訊（0700）、阿里（9988）、平保（2318）、友邦（1299）等。他認為香港投資者不要故步自封，不要只投資香港股市，應分散不同投資市場，A股及美股也值得留意。而A股市場是本土勢力決定，假設中美關係惡化，外資撤出A股亦對其影響有限，中國市場是可以靠內循環。散戶既要捕捉趨勢，投資策略也要似「扇子」散開作分散組合策略。

幾年前投資主題圍繞着科技及消費行業，蔡金強直指，這兩個行業可能已屬明日黃花，就好似以往大家鍾情本地地產及銀行股一樣，故投資者繼續持有相關股份，相信其表現會令你失望。他勸投資者不要眷戀該類股份，現時要留意電動車、新能源及智能製造的股份，因為當時得令及形勢較其他行業好，投資者不得不把握。因為中美關係緊張，紙醉金迷已不鼓勵，國策是要完善自身的工業鏈，便不用受制於美國。

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