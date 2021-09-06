十大屋苑周末12成交 兩周橫行

太古城SARS貨2180萬沽 18年賺1746萬

樓市高位徘徊，美聯物業市務經理（銷售）范浩軒表示，太古城海景花園春櫻閣中層B室，實用面積1015方呎、3房套，望海景，4個月前以近2300萬元放售，獲同區換樓客議價至2180萬元易手，累減118萬元或5%，實呎21,478元。原業主2003年3月「SARS」期間以433.8萬元購入單位，持貨18年，帳面大賺1746.2萬元或逾4倍。

個別業主願減價沽貨。香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳中心8座中層C室，實用面積406方呎2房，望樓景及園景，8月開價820萬元，兩度調低價錢，以790萬元沽，實呎19,458元，較現時同類820萬元為低。不過原業主2002年160.7萬元一手購入，持貨19年，帳面勁賺629.3萬元或4倍。

首置客758萬購溱柏2房戶

另外，美聯物業助理區域經理馮根明表示，元朗溱柏5座中層B室，實用面積598方呎，2房套間隔，獲區內首置客758萬元承接，實呎12,676元。原業主2014年7月525萬元一手購入，7年帳賺233萬元或44%。