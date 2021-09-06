經濟

疫下酒店改裝房間設施自救 多層牀鋪房變身1房 呎租逾40直逼私宅

【明報專訊】疫情令本港酒店業陷入寒冬，尤以過去一直倚賴內地自由行的二線酒店為甚，入住率低見兩成。有酒店出招「自救」，其中Ovolo奧華酒店集團（下稱Ovolo），伙拍共居營運商Dash Living，看準市場對住屋需求強勁，將酒店內房間改裝翻新，包括將多層牀鋪房變身1房戶，迎合年輕夫婦或家庭客需求，建築面積450方呎的1房月租高近1.9萬元，呎租42元，直逼私人住宅單位租金水平。

The Aberdeen by Dash Living 79間房1個月全租出

位於香港仔、前身為奧華．時尚精品酒店，早前以全新品牌The Aberdeen by Dash Living包裝，於一個月內將全數79個房間租出。酒店翻新後，房間建築面積由230至450方呎不等，分為開放式及1房戶兩種間隔，全以月租形式出租，月租由8,650至1.89萬元不等，即呎租介乎38至42元。月租包括水電費、基本日常用品、家俬電器及WiFi等，租期最少一個月。對於有酒店透過共居空間平台出租酒店房間，中大經濟學系副教授莊太量表示，各酒店的地契條款不同，未必可以輕易改裝有關設施，相信不會成為主流。

Dash Living 創辦人李灝庭接受本報訪問時表示，旅遊及酒店業在疫情下首當其衝，而港人對住屋需求甚大，故與酒店合作，將酒店房間引入到集團的平台內，透過集團的銷售網絡，以月租形式出租酒店房間，旨在協助酒店增加入住率及降低其經營成本。李又指出，上述酒店翻新改裝後，招租一個月便全數將79個房間租出。

事實上，Dash Living今年初與Ovolo合作，將旗下香港仔及上環的酒店展開服務式租住項目。「位於香港仔石排灣道100號、前身為奧華．時尚精品酒店，原為主攻背包客（backpacker）而設的酒店；但疫情之下，訪港旅客大跌，與Ovolo商量後決定翻新酒店內設施及房間，如將1及2樓的酒店設施改作共享空間，以旋轉樓梯接連兩層，並騰出1樓角落打造共享煮食空間，讓租客入廚或與其他租戶分享廚藝。整個翻新工程涉資逾7位數字。」

約20星港酒店參與 租客可獲共享優惠

李灝庭透露，Dash Living先導項目暫涉約20間本港及新加坡酒店，除Ovolo外，本港有份參與的還有尖沙嘴唯港薈、熹酒店、天后TUVE酒店等，連同新加坡酒店The Unlimited Collection by Oakwood等。李氏又稱，與租用酒店房間無異，租客可透過集團的網站和自動銷售流程，預訂有關酒店客房，而Dash Living的租客還可額外享受集團提供的共享經濟優惠，「以傳統住宅而言，酒店提供配套優惠等，投資成本會較高，採取共享經濟的概念，跟管理物業旁的健身室、共享辦公室，以及餐飲或零售商戶合作，為租客帶來優惠，以達至成本效益」。

明報記者 甘潔瑩

相關字詞﹕莊太量 李灝庭 酒店改裝 共居

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