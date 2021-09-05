僱主加薪提升產能 進一步推高食品價格

快餐連鎖店加薪後 餐牌加價4%

由於農業是全球自動化程度最低的行業之一，人力成本增加，對食品價格影響尤其明顯。隨着肉類和魚類加工廠不時爆發疫情，影響到生產效率，加上各地在疫情期間實施的邊境限制措施，也影響到外勞入境。波士頓諮詢集團（Boston Consulting Group）指出，食品行業的微薄利潤，意味上漲的成本通常轉嫁消費者。根據聯合國糧農組織（UNFAO）編製的一項指數，7月的食品價格按年上漲31%。

除食品生產行業，餐飲行業也面臨勞工短缺。由於工人有更多的職位選擇，僱主招聘遭遇困難。美國的墨西哥式快餐連鎖店Chipotle Mexican Grill將平均時薪提高至15美元後，其美國餐牌的價格也提高了4%。南達科他州的史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods）豬肉加工廠工人，在完成首60天工作後，可獲贈Apple Watch或iPad作獎品。

俄勒岡麥當勞招聘童工

俄勒岡州梅得福市（Medford）的麥當勞，更招聘14、15歲的童工。美國各州的勞工法各有不同，俄勒岡州允許14歲或以上的未成年人，從事食品服務等非危險工作。

除飲食行業以外，原材料短缺、廠房生產放緩等，都令製造業面臨生產瓶頸。出貨延誤、貨品短缺、貨運成本上升等問題，將繼續困擾零售行業。由於晶片等持續短缺，豐田（日：7203）將9月的全球汽車產量目標大幅削減40%。英國在6月至7月的汽車產量，亦驟降至逾半世紀前的水平。

《紐約時報》指出，供應鏈大混亂將繼續為全球經濟前景帶來不確定性。國際貿易混亂可能比預期的時間延續更久，一些原料及零件短缺，將導致大量產品難以生產。若供應鏈問題持續至明年，有可能會推動一系列大宗商品價格上漲。

[企業地球村]