英脫歐後貨車司機短缺 聖誕恐缺貨

資料來源：衛報、BBC、彭博社、紐約時報

英國部分僱主為招聘大型貨車司機，開出5萬鎊（約54萬港元）的年薪。亞馬遜、連鎖超市Tesco在內的主要零售商，更向司機或物流員工提供4位數字的「入職獎金」，推動業界薪酬上漲，令較小的企業更難招聘人手。

貨車業界人士反映，疫情爆發前，英國大型貨車司機的周薪約550鎊（約5917港元），這薪酬幾乎維持30多年不變。以往僱主會由歐盟國家引入一些低薪工人填補空缺，從而壓低了行業的工資水平，影響本地人入行。直至最近，僱主才紛紛提供補償獎勵，挽留司機。

每周約百名學員考取大型貨車執照

貨車司機突然吃香，吸引很多英國人考取大型貨車的駕駛執照。英國主要的貨車司機駕駛學校Hughes Driver Training稱，每周安排約百名學員考取大型貨車的執照，情况前所未見。由於疫情的緣故，此前的貨車司機培訓及考試大受影響。去年英國取消了約4萬次大型貨車駕駛執照的考試。

代表倉庫工人及貨車司機等物流從業員的英國工會Unite指出，輿論主要將物流問題歸咎於新冠疫情及英國「脫歐」，但這兩大原因只是壓垮駱駝的最後一根稻草，長期以來物流行業都不受社會尊重，待遇偏低，10鎊（約108港元）的時薪，不足以反映專業司機在英國擠逼的路上駕駛44噸重大型貨車所需的技術和責任。

Unite指出，英國約有7.5萬至8.5萬名大型貨車駕駛執照的持牌者，但他們未曾從事物流行業。由於大型貨車司機要長時間在路上，作息、梳洗也在貨車進行，很多人都不能適應。

除貨車司機以外，英國目前也缺乏水果採摘工人、屠宰場工人、食品包裝工人等。以往這些職位大多由歐盟的工人擔任。由英國全國農民聯盟（National Farmers' Union）及英國食品及飲品聯合會（Food and Drink Federation）在內的團體所委託進行的跨行業調查報告估計，從農場到肉類加工廠，再到餐廳廚房，英國整個食品行業有超過40萬個職位空缺。

家禽協會：聖誕火雞產量將減1/5

英國豬農警告，由於勞動力短缺，超過7萬隻豬滯留農場。部分健康的豬將要被撲殺，因為肉類加工廠沒有足夠人手生產豬肉製品。英國家禽協會（British Poultry Council）稱，目前業界有多達16%的職位尚未有人填補，全國雞肉產量已減少一成。該組織估計，聖誕火雞的產量將減少五分之一。

此外，一些蔬果園也不夠拖拉車司機、機器操作員及質量控制員。大量蔬果沒有足夠人手採收，不得不被傾倒。部分食品供應商表示，由於受超市壓價，無力提高薪酬招聘人手。

超市行業則警告，在年底購物旺季前，缺貨情况可能惡化。英國連鎖超市Iceland稱，麵包和飲品已經缺貨，目前正努力建立旺季所需的庫存。

連鎖超市：正努力建立旺季庫存

食品行業近期發表報告，敦促英國政府推出經濟復蘇簽證，有效期為12個月，以緩解勞動力短缺對英國經濟的影響。英國政府則呼籲僱主增加投資，加強對本土工人的培訓。英國工業聯合會（CBI）的調查指出，目前當地的商戶和倉庫的庫存，已降至1983年有調查數據以來最低的水平。最受影響的食品行業可能接近臨界點，或無法應付聖誕節的需求。

[企業地球村]