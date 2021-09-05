聯儲局或推遲收水 美股三大指數個別發展

美銀指就業報告確實讓聯儲局提供有關縮表時間表的額外指導，這取決於數據改善和擺脫近期因Delta變種病毒而出現疲弱的情况，該行仍認為11月有可能宣布縮表，前提是就業數據回升及Delta病毒的影響證實是短暫。《華爾街日報》報道指Delta病毒令美國多個州份近月感染及留院數字上升，導致上月招聘放緩，認為最新就業數據可能破壞聯儲局下次政策會議上開始扭轉寬鬆貨幣政策的理由，然而，穩定的招聘情况仍可能令官員在年底前開始減買債。

隔晚美股三大指數個別發展，道指周五收報35,369點，跌0.21%。標指收報4535點，跌0.03%。納指收報15,363點，升0.21%。美匯指數跌0.1%至92.12。紐約期油收報每桶69.29美元，跌1%。布蘭特期油收報每桶72.61美元，跌0.58%。紐約期金收報每盎司1833.7美元，升1.23%。

陷入監管及退市風波的滴滴出行（美：DIDI），日前外媒報道傳北京市政府由備有國資背景公司入股滴滴，以獲得控制權。公司事隔一天於微博闢謠，指目前正積極全面配合網絡安全審查，外媒關於北京市政府協調有關企業入股滴滴的傳言為不實消息。滴滴周五收報9.02美元，升2.38%。

騰訊阿里ADR比周五港收市價微升

ADR港股比例指數報25,908點，升6點或0.03%，匯控（0005）ADR收報折合約41.36港元，比周五港股收市價跌0.22%。騰訊（0700）ADR收報折合約490.47港元，比周五港股收市價升0.51%。阿里巴巴（9988）ADR收報折合約165.44港元，比周五港股收市價升0.33%。