中證監：做好在港推A股期貨工作

指堅決維護港國際金融中心地位

方星海表示，中國資本市場已成長為世界第二大市場，A股總市值超過80萬億元人民幣，上市公司接近4500家，商品期貨債券市場規模也位居世界前列，且開放程度日益提升。他說，資本市場的對外開放為境內引入更多境外中長期資金，有助於完善A股市場穩健運行的機理和生態。

他指出，中證監將繼續堅定不移擴大對外開放，統籌發展與安全，推出更多務實型開放舉措。要進一步推動資本市場制度性開放，落實合格境外投資者新規，便利境外投資者配置人民幣資產。

他弔提到，進一步發揮香港在中國資本市場開放中的作用，一直以來香港資本市場在內地資本市場擴大雙向開放、支持內地企業融資發展和引入境外機構投資者等方面發揮作用明顯，在全面建設社會主義現代化國家的征程中，香港可發揮更大作用。

他亦提及，進一步加強開放環境下的監管能力和風險防範能力建設，防範資金大進大出是內地開放當中的一項重點工作。

人行：支持京發展高質量金融產業

據彭博報道指，世界各地投資者的資金持續流入內地股債，基於香港交易數據作出的計算顯示，自去年11月，外國投資者都增持上海和深圳的股票，近月持續都有資金流入（見圖），上月海外投資者購買了269億元人民幣的內地股票，為3個月來最高。

人行副行長陳雨露在同一個論壇表示，人行將一如既往支持北京發展高質量的金融產業，支持外資金融機構在北京拓展，支持北京加強國家金融管理中心的建設。陳指，北京集中了國家金融政策部門和管理部門，已吸引銀行、證券、保險業金融機構以及各類金融基礎設施機構共計800多家，當中，外資金融機構和分支機構200多家，金融業在北京的GDP中佔比近20%，北京也是中國金融業對外開放的先頭陣地。