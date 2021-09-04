Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年9月4日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
北交所吸未盈利中小企 從新三板升級 時隔30年再設新交易所 門檻較滬深低
科創板推出兩年 大型境外上市科企未回歸
港交所跌逾2% 分析：市場藉口沽貨
雷軍終止基金會控制權 持股小米首低於10%
彭博：北京市政府擬藉國資公司入主滴滴
壹傳媒收聯交所函件 稱保留隨時除牌權利
匯控CEO：內地「共同富裕」不影響財富管理業務
強積金美股跑贏中港股25百分點 兩者差距破紀錄
女股神近清倉阿里巴巴 持股按周減逾95%
未來基金委3私募 拒透露機構名稱
希瑪3.85億購愛康健齒科55%股權
港PMI升至53.3 7年半最高
京東近40億增持中國物流資產
中芯國際周子學辭任董事長
疫情反彈 美職位增長7月最弱 聯儲局年底「收水」蒙上陰影
Reddit擬美上市 估值或逾1170億
Siri被指監聽侵犯用戶私隱
揚海開售前 深灣軒實呎2.44萬破頂 將軍澳新寶城細2房逼800萬 實呎首破2.1萬
CCL微彈0.13% 4個月升幅最小
HENLEY III 8日收逾千票 超額9倍
21 BORRETT 4房1.6億沽 實呎7.42萬
龍豐藥房老闆6740萬沽大埔舖 5年帳賺1890萬
德萊建業申荃灣工廈活化涉9萬呎
陸振球：5年內或現回流潮 利穩樓巿
周末睇樓好去處
半山捌號近蘇豪區 攻細戶合單身族
約40伙餘貨 中高層為主
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
北交所吸未盈利中小企 從新三板升級 時隔30年再設新交易所 門檻較滬深低
科創板推出兩年 大型境外上市科企未回歸
港交所跌逾2% 分析：市場藉口沽貨
雷軍終止基金會控制權 持股小米首低於10%
彭博：北京市政府擬藉國資公司入主滴滴
壹傳媒收聯交所函件 稱保留隨時除牌權利
匯控CEO：內地「共同富裕」不影響財富管理業務
強積金美股跑贏中港股25百分點 兩者差距破紀錄
女股神近清倉阿里巴巴 持股按周減逾95%
未來基金委3私募 拒透露機構名稱
希瑪3.85億購愛康健齒科55%股權
港PMI升至53.3 7年半最高
京東近40億增持中國物流資產
中芯國際周子學辭任董事長
疫情反彈 美職位增長7月最弱 聯儲局年底「收水」蒙上陰影
Reddit擬美上市 估值或逾1170億
Siri被指監聽侵犯用戶私隱
揚海開售前 深灣軒實呎2.44萬破頂 將軍澳新寶城細2房逼800萬 實呎首破2.1萬
CCL微彈0.13% 4個月升幅最小
HENLEY III 8日收逾千票 超額9倍
21 BORRETT 4房1.6億沽 實呎7.42萬
龍豐藥房老闆6740萬沽大埔舖 5年帳賺1890萬
德萊建業申荃灣工廈活化涉9萬呎
陸振球：5年內或現回流潮 利穩樓巿
周末睇樓好去處
半山捌號近蘇豪區 攻細戶合單身族
約40伙餘貨 中高層為主
北交所吸未盈利中小企 從新三板升級 時隔30年再設新交易所 門檻較滬深低
科創板推出兩年 大型境外上市科企未回歸
港交所跌逾2% 分析：市場藉口沽貨
雷軍終止基金會控制權 持股小米首低於10%
彭博：北京市政府擬藉國資公司入主滴滴
壹傳媒收聯交所函件 稱保留隨時除牌權利
匯控CEO：內地「共同富裕」不影響財富管理業務
強積金美股跑贏中港股25百分點 兩者差距破紀錄
女股神近清倉阿里巴巴 持股按周減逾95%
未來基金委3私募 拒透露機構名稱
希瑪3.85億購愛康健齒科55%股權
港PMI升至53.3 7年半最高
京東近40億增持中國物流資產
中芯國際周子學辭任董事長
疫情反彈 美職位增長7月最弱 聯儲局年底「收水」蒙上陰影
Reddit擬美上市 估值或逾1170億
Siri被指監聽侵犯用戶私隱
揚海開售前 深灣軒實呎2.44萬破頂 將軍澳新寶城細2房逼800萬 實呎首破2.1萬
CCL微彈0.13% 4個月升幅最小
HENLEY III 8日收逾千票 超額9倍
21 BORRETT 4房1.6億沽 實呎7.42萬
龍豐藥房老闆6740萬沽大埔舖 5年帳賺1890萬
德萊建業申荃灣工廈活化涉9萬呎
陸振球：5年內或現回流潮 利穩樓巿
半山捌號近蘇豪區 攻細戶合單身族
約40伙餘貨 中高層為主
prev
next