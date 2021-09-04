龍豐藥房老闆6740萬沽大埔舖 5年帳賺1890萬

傳美聯前執董1950萬購大角嘴舖

資料顯示，原業主為龍誠創建有限公司，公司董事為謝少海（TSE, SIU HOI），2016年4月以4,850萬元購入舖位，持貨逾5年，帳面獲利1,890萬元或39%。另舖市接連錄得減價沽舖成交，市場消息指，大角嘴大全街44至60號地下C4A號舖，面積約900方呎，原業主早前以2050萬元連租約放售，以1950萬元沽出，減價100萬元或近5%，呎價2.17萬元。商舖現租予貿易公司，月租2.2萬元，租期至2023年8月，租金回報1.4厘。市傳買家為資深投資者、前美聯執行董事郭應龍，惟至截稿前，未能聯絡上郭氏求證。原業主1987年7月以134萬元買入，持貨逾34年，帳面獲利1816萬元，物業期內升值逾13.5倍。

漢口道舖2600萬沽 34年升9倍

此外，市場消息指，尖沙嘴漢口道25至29號漢光大廈地下A2號，面積約400方呎，早前以2888萬元放售，最新以2600萬易手，減價約288萬元或近10%，呎價約6.5萬元。原業主1987年10月以260萬購入商舖，持貨近34年，帳面獲利2340萬元，物業升值9倍。