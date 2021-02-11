21 BORRETT 4房1.6億沽 實呎7.42萬

21 BORRETT ROAD今年初推出至今累售19伙、估計套現總額超過42.4億元。

維港滙系列本月首3日售11伙

另信置（0083）與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，昨售出約4伙，有關單位實用317至536方呎、屬1房及2房戶，成交價823萬至1324萬元、實呎2.41萬至2.59萬元；維港滙系列本月首3日累售約11伙。

其他新盤開始錄得本月首宗成交，億京大埔白石角海日灣，最新售出Court B第1座5樓A室，實用877方呎3房戶，成交價1352萬元、實呎1.54萬元。

傲寓本月開齋 1房723萬沽

其士（0025）與市建局合作的大角嘴傲寓，亦錄9月首宗成交，以722.9萬元售出19樓B室，實用331方呎1房戶、實呎2.18萬元。綜合市場資訊，9月首3日整體新盤成交錄約45宗。