HENLEY III 8日收逾千票 超額9倍

三大新盤今共推售600伙

THE HENLEY III 是次開賣的100伙，涵蓋開放式到3房戶，實用238至778方呎，整批折實均呎約2.8萬元，單位折實價625.38萬元起。除THE HENLEY III外，連同嘉里（0683）及信置（0083）合作的黃竹坑港島南岸2期揚海首輪發售200伙（188伙發價單賣、12伙招標）、新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1期第三輪發售300伙（285伙發價單賣、15伙招標），3大新盤今日合共推售600伙。

帝御‧金灣昨沽7伙

另香港小輪（0050）及帝國集團合作、恒基物業營業（一）部銷售的屯門青山灣帝御系列，當中1期帝御‧金灣昨開展新一輪銷售推出24伙(22伙發價單賣、2伙招標)，全日售約7伙，包括3伙特色戶，計有6座2樓21室，實用306方呎連39方呎平台，成交價541.26萬元、實呎1.76萬元；3座UG層01室，實用527方呎連323方呎花園，成交價963.4萬元、實呎1.82萬元；3座地下17室，實用325方呎連31方呎花園，成交價551.58萬元、實呎1.69萬元。

帝御系列去年夏天開售至今累售1712伙，套現近84億元。

此外，恒地同系已屆現樓的馬鞍山迎海，上載新銷售安排，推出3期迎海‧星灣御第25座地下、1樓複式A室，實用3401方呎連723方呎花園（連雙車位）、屬4房4套設計，下周2起招標（9月7日），10月21日截標。

星凱‧堤岸短期批預售 最快本月推

可留意的是，本月稍後料將再有大型全新樓盤登場；市場消息指，中洲置業旗下樓花期長約15個月的火炭星凱‧堤岸，料短期可獲批發預售樓花同意書，料最快本月推，據悉樓書和示範單位已準備就緒。

星凱‧堤岸為中洲在港首個住宅發展項目，最大賣點是毗鄰港鐵火炭站；項目由4座組成，提供1335伙，單位涵蓋開放式至4房戶、另設特色戶。